Die Minions sind begeistert: Gru ist zurück! Die spannende Geschichte der Minions wird parallel zum neuen Kinoabenteuer ab 06.07. im "Ich - Einfach unverbesserlich 3"-Magazin weitererzählt. Neben Insiderwissen zum Film, spannenden Rätseln und irrwitzigen Activity-Seiten enthält das Magazin außerdem ein unverbesserliches Extra: eine Stifte-Box aus Metall mit Stiften, Radiergummis und lustigen Stickern.



In "Ich - Einfach unverbesserlich 3" hat Gru dem Leben als Superschurken abgeschworen - sehr zum Leidwesen seiner gelben Helfer. Der Entschluss sorgt für eine Minions-Rebellion. Doch auch das bekannte, fluffig-flauschige Einhorn spielt diesmal eine große Rolle! Das neue Magazin erscheint 2017 zwei Mal und richtet sich an Jungs und Mädchen zwischen sechs und zwölf Jahren sowie ältere Fans der coolen, gelben Minions. Neben dem Magazin erscheinen bei Egmont Balloon zudem spannende Wimmel-, Bilder- sowie Mal- und Rätsel-Bücher und auch das offizielle Buch zum Kinofilm. Das Magazin und die Bücher sind im Handel und auch im Ehapa-SHOP erhältlich: https://www.egmont-shop.de/ich-einfach-unverbesserlich



Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Der Anzeigenpreis für eine 1/1 Seite 4c beträgt 5.900 Euro; Anzeigenschluss für die nächste erreichbare Ausgabe ist am 27.09. Weitere Informationen und Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.



