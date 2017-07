Original-Research: PAION - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PAION Unternehmen: PAION ISIN: DE000A0B65S3 Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 04.07.2017 Kursziel: 4,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research has published a research update on PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 4.40 price target. Abstract: PAION has published headline data of its U.S. phase III trial of remimazolam in procedural sedation of patients undergoing bronchoscopy. Remimazolam met the trial's primary efficacy endpoint and performed very well in important secondary endpoints including median onset and offset times. The trial also confirmed the drug's excellent safety profile. These data follow similarly positive results of the pivotal U.S. phase III trial in procedural sedation of colonoscopy patients released last year. We continue to expect approval of remimazolam in the U.S. in the key procedural sedation indication towards the end of 2018. We maintain our Buy recommendation and price target of EUR4.40. First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 4,40. Zusammenfassung: PAION hat Headline-Daten bezüglich ihrer Phase III-Studie mit Remimazolam in der Indikation Kurzsedierung bei Bronchoskopiepatienten veröffentlicht. Remimazolam erreichte den primären Endpunkt der Studie (Wirksamkeit) und wies sehr gute Ergebnisse bei wichtigen sekundären Endpunkten einschließlich medianer Wirkeintritt- und Abklingzeiten auf. Darüber hinaus bestätigte die Studie das exzellente Sicherheitsprofil des Präparats. Diese Daten folgen ähnlich positiven Ergebnissen der pivotalen Phase III-Studie in den USA bei Kolonoskopiepatienten, die letztes Jahr bekanntgegeben wurden. Wir gehen weiterhin davon aus, dass Remimazolam in der Schlüsselindikation Kurzsedierung gegen Ende 2018 in den USA zugelassen wird. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR4,40 bei. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15381.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

