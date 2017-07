Tagtäglich werden auf der gesamten Welt neue Windkraftanlagen errichtet. Dementsprechend voll sind die Auftragsbücher der W2E Wind to Energy GmbH in Rostock. Einer der langjährig erfahrenen Ingenieure und gleichzeitig Mitgründer des Windkraftanlagenentwicklers ist Dr. Torsten Schütt, Head of Electrical Engineering. Er sagt: »Überall wo es um die Erzeugung von Strom geht, kommen Kabel und Leitungen eine Schlüsselrolle zu. Die von uns geplanten Windkraftanlagen bewegen sich mittlerweile im Bereich von vier Megawatt. Da kommen mehrere tausend Ampere Stromstärke zusammen. Dafür benötigen wir die entsprechende Verkabelung - für den Stromtransport, aber auch für viele weitere Anwendungen.« Dazu gehören etwa Steuer-, Daten- oder Kommunikationsleitungen. In nahezu allen Fällen arbeitet W2E mit dem Hersteller Helukabel als Zulieferer zusammen. Alle Leitungen haben dabei eines gemeinsam, wie Uwe Schenk, Global Segment Manager Wind von Helukabel, anmerkt: »In Windkraftanlagen werden Leitungen richtig gefordert«, sagt er. »Unsere Produkte müssen daher eine große Bandbreite von Anforderungen wie Torsionsfestigkeit oder Umweltbeständigkeit erfüllen. Wir stellen durch aufwändige Testverfahren sicher, dass Sie denen gewachsen sind.« Besonderen Wert legt Helukabel hierbei auf Langlebigkeit. »Windkraftanlagen sind auf eine Laufzeit von mindestens 20 Jahren und mehr ausgelegt«, sagt Torsten Schütt. »In dieser Zeit darf es leitungsseitig zu keinen Ausfällen kommen.«

Problemzone Loop

Besonders im Fokus der Kabelexperten steht dabei der sogenannte Kabel-Loop. Dieser stellt sicher, dass sich die Gondel samt Rotorblätter in die von der Windrichtung abhängige, optimale Stellung drehen kann. Durch diesen Vorgang wirken starke Kräfte auf die Leitungen. »Natürlich versuchen wir durch die Konstruktion, die Torsion möglichst gering zu halten«, sagt Schütt. »Es lässt sich allerdings nicht ausschließen, dass sich Leitungen bis zu vier Mal um die eigene Achse verdrehen.« Uwe Schenk von Helukabel ergänzt: »Bei ungeeigneten Kabeln wären Schlaufenbildung, Aderbrüche und Materialabrieb die Folge. Das würde ...

