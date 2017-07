Kirchhoff Consult AG: Namhafte Immobiliengesellschaften präsentieren sich auf Forum Financials & Real Estate 2017

DGAP-News: Kirchhoff Consult AG / Schlagwort(e): Konferenz Kirchhoff Consult AG: Namhafte Immobiliengesellschaften präsentieren sich auf Forum Financials & Real Estate 2017 04.07.2017 / 12:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

PRESSEMITTEILUNG DATUM 04. Juli 2017

NAMHAFTE IMMOBILIENGESELLSCHAFTEN PRÄSENTIEREN SICH AUF FORUM FINANCIALS & REAL ESTATE 2017

Bereits zum 14. Mal findet am 7. September 2017 das "Forum Financials & Real Estate" in Frankfurt am Main statt. Veranstalter der großen Investorenkonferenz für Investment Professionals sind SRC Research, Spezialist für Finanz- und Immobilienaktien, und - als Premiumpartner - Kirchhoff Consult, das deutschlandweit führende Hamburger Beratungsunternehmen für Kapitalmarktkommunikation. SRC Research ist seit weit über 10 Jahren die führende bankenunabhängige Adresse für Aktienresearch im Bereich der Finanz- und Immobilienaktien. In diesem Jahr gewann die Gesellschaft den renommierten Thomson Reuters Analyst Award als Number 1 Stock Picker für Europäische Immobilienaktien. Als Premiumsponsor konnte erneut der renommierte Immobilien-Berater Wüest Partner gewonnen werden.

Trotz der anhaltend positiven Entwicklung sieht sich die Immobilienbranche aktuell mit neuen Herausforderungen konfrontiert: Die anstehenden Wahlen in Europa, das Brexit-Votum und die neue amerikanische Regierung bergen einige Unsicherheiten für die künftige Entwicklung.

In diesem spannenden Umfeld präsentiert sich auf dem diesjährigen SRC Forum eine Reihe namhafter Immobiliengesellschaften aus dem In- und Ausland. Mit Vorträgen vertreten sind der internationale Immobilienentwickler EYEMAXX Real Estate, PORR, eines der größten Bauunternehmen Österreichs, die in den Bereichen Bestandsverwaltung, Revitalisierung, Entwicklung und Grundstücksbevorratung sehr erfolgreiche S IMMO, die auf Bestandshaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte VIB Vermögen, das Immobilienunternehmen Deutsche Fachmarkt AG, der Immobilieninvestor Peach Property Group, sowie die Immobilienentwickler UBM und Warimpex. Darüber hinaus konnten der Investment- und Assetmanager Lloyd Fonds AG und die Deutsche Beteiligungs AG als Referenten gewonnen werden.

"Dieses Jahr liegt der Themenfokus der Veranstaltung auf dynamischen Finanz- und Immobilienaktien. Dank der zahlreichen hochkarätigen Referenten aus dem Immobilien- und Investmentumfeld dürfen wir uns auf eine abwechslungsreiche Veranstaltung mit vielen interessanten Vorträgen und regem Austausch freuen", so Klaus Rainer Kirchhoff.

Neben den jeweils gut eine halbe Stunde dauernden Präsentationen stehen die Vorstände der teilnehmenden Unternehmen institutionellen Investoren für 1-on-1-Gespräche und Roundtable-Meetings zur Verfügung.

Details zur Veranstaltung:

Forum Financials & Real Estate 7. September 2017, 8:30 bis 21:00 Uhr Hilton Hotel Frankfurt am Main Hochstrasse 4 60313 Frankfurt am Main

Download Veranstaltungsflyer und Anmeldeformular

Alle weiteren Informationen zu der Veranstaltung finden Sie unter www.src-research.de oder www.kirchhoff.de

ÜBER KIRCHHOFF Die Kirchhoff Consult AG ist eine Agentur für Finanz- und Unternehmens-kommunikation mit den Schwerpunkten Reporting, Kapitalmarkttransaktionen und IR/PR. Bei der Konzeption und Gestaltung von Geschäfts- und Nachhaltigkeitsberichten sowie der Begleitung von Börseneinführungen ist die Agentur führend in Deutschland. Kirchhoff Consult hat Standorte in Deutschland, Österreich und Rumänien.

PRESSEANFRAGEN Kirchhoff Consult AG Anja Ben Lekhal Borselstrasse 20 22765 Hamburg T +49.40.60 91 86.55 F +49.40.60 91 86.60 anja.benlekhal@kirchhoff.de

04.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

589401 04.07.2017

AXC0136 2017-07-04/12:26