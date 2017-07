Lauda-Königshofen - Total-Aktie: Chancen für einen tragfähigen Boden stehen relativ gut - Chartanalyse Obwohl Iran mit dem französischen Total-Konzern einen Erdgasdeal in Milliardenhöhe vereinbart hat, trug die Nachricht bei der Total-Aktie (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) nur kurzfristig zu einem Kursschub bei, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...