Seit vier Monaten hängt die Allianz-Aktie (ISIN DE0008404005) in einer relativ engen Handelsspanne zwischen 167 und 178 Euro fest. Aber seit Montagfrüh kommt wieder Zug in die Aktie. Klappt es diesmal, sich nach oben abzusetzen? Möglich. Aber wachsen dann die Bäume in den Himmel, saust der Kurs dann schnell an und über 200 Euro? Das wiederum ist wenig wahrscheinlich. Es sei denn …

… es käme wirklich zur Zinswende in Europa. Dann ist nach oben nichts unmöglich. Darauf bauen die Akteure momentan. Aber die EZB hat diese Erwartung nicht nur gezielt gedämpft, nachdem die Anleger vor einer Woche meinten, EZB-Chef Draghi eine Zinswende andeuten zu hören. Sie kann eine echte wende eigentlich gar nicht zulassen. Die EZB würde das ohnehin nicht umwerfende Wachstum der Eurozone abwürgen, wenn sie eine zügige und spürbare ...

Den vollständigen Artikel lesen ...