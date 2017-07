Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Brexit-Beschluss der Briten belastet die Autoproduktion in Deutschland. Nach Schätzung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) werden dieses Jahr in den deutschen Autowerken 5,6 Millionen Autos vom Band laufen und damit 2 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Auch der Export dürfte mit 4,3 Millionen Fahrzeugen leicht unter dem Vorjahresniveau bleiben. Hier wirke sich zum einen die Abschwächung des britischen Marktes aus, zum anderen die steigende Auslandsproduktion, sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann bei der Halbjahresprognose seines Verbandes in Berlin.

Schwächeres Wachstum müssen die deutschen Hersteller auf ihrem wichtigsten Markt einkalkulieren. In China wird der Automarkt wohl nur um 2 Prozent auf 24,1 Millionen Pkw zulegen und nicht wie zum Jahreswechsel vorhergesagt um 5 Prozent. Im vergangenen Jahr war der Automarkt im Reich der Mitte um 18 Prozent durch die Decke gegangen.

Der US-Markt wird laut der VDA-Schätzung mit 17,5 Millionen Autos die Verkaufszahlen aus dem Vorjahr verteidigen, wenngleich dort eine Rabattschlacht tobt, die sich auf die Marge legt. Zählen können die Hersteller auf Europa, wo der Markt um 2 Prozent auf 15,4 Millionen Autos wachsen dürfte. Bisher erwartete der VDA ein Plus von 1 Prozent.

Derzeit arbeiten in der deutschen Autoindustrie 812.000 Beschäftigte und damit so viel wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr. In den ersten sechs Monaten des Jahres kauften die Deutschen 1,8 Millionen Autos und damit 3 Prozent mehr als im Vorjahr. "Der Markt läuft erfreulich stabil, aber nicht euphorisch", meinte Wissmann.

