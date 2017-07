Berlin (ots) -



Designit, die globale strategische Design- und Innovationsagentur, wächst weiter und eröffnet zum 1. Juli ein neues Studio in Berlin. Die Eröffnung des Büros in der Hauptstadt ist eine Antwort auf die steigende Nachfrage nach Design- und Innovationsdienstleistungen in Deutschland. Das erfahrene Team von Designit wird vom Standort Berlin aus bestehende und neue Kunden betreuen - auf lokaler und globaler Ebene.



"Berlin ist seit Jahren ein Hub für Kreativität und Innovation. Wir freuen uns sehr, in Europas Start-up Hauptstadt ein Büro zu eröffnen. Für eine strategische Designagentur wie Designit zählt Berlin zu den attraktivsten Standorten der Welt im Bereich Design, Technologie und Innovation." sagt Mikal Hallstrup, Gründer und CEO von Designit.



Die Leitung des Berliner Standortes übernimmt Wolfgang Steiner, Managing Director Deutschland bei Designit. "Es gibt keinen besseren Ort auf der Welt für einen neuen Standort von Designit. Wir freuen uns auf den Start in der deutschen Hauptstadt. Berlin ist ein Anlaufpunkt für außergewöhnliche Talente in den Bereichen strategisches Design und Technologie. Wir werden das Designit Team weiter fortentwickeln, wieder in dem bewährten Mix aus Expertise in den Bereichen Service, Digital, Interaction und User Experience Design."



Das neue Berliner Büro ist nach München bereits der zweite Standort in Deutschland, der 14. Standort weltweit und ein weiterer Schritt in der Wachstumsstrategie von Designit.



Über Designit:



Designit ist eine globale Agentur für strategisches Design und Teil des führenden Technologieunternehmens Wipro. Designit unterstützt durch strategisches Design den Wandel und das Wachstum von Unternehmen, Industrien und in der Gesellschaft voran. Die Vision von Designit ist eine "human-shaped World" zu schaffen. Eine Welt, in der Produkte und Services im Dienst der Menschen und ganz nah an den tatsächlichen Bedürfnissen gestaltet sind. Das Designit Team von 500+ Designern und Innovationsexperten entwickelt an 14 Standorten weltweit Produkte, Services und Markenerlebnisse, die das Leben und Arbeiten der Menschen verbessern.



