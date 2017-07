Stuttgart (ots) - Nach erfolgreicher Fusion der beiden Landesbausparkassen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zur LBS Südwest im vergangenen Jahr verschmelzen nun auch die Immobilien-Tochtergesellschaften miteinander. Die Fusion erfolgt rückwirkend zum 1. Januar 2017. Sitz des neuen Unternehmens ist Mainz.



"Der Zusammenschluss wurde bereits mit der Fusion zur LBS Südwest vereinbart. Mit der LBS Immobilien GmbH Südwest (LBSi) entsteht nun eine der größten Maklergesellschaften für Wohnimmobilien im Südwesten", erklärt Wolfgang Kaltenbach, Vorstandsvorsitzender der LBS Südwest und Vorsitzender des Aufsichtsrates der LBSi. Die Geschäftsführung der neuen LBS Immobilien GmbH Südwest übernehmen Norbert Hoffmann und Matthias Wiechert, bis dahin jeweils Geschäftsführer der Vorgängerinstitute in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.



Als Tochter der LBS Südwest ist die LBSi Teil der öffentlich-rechtlichen Sparkassen-Finanzgruppe. Ziel der fusionierten Gesellschaft ist es, durch eine intensivere Marktdurchdringung die Vertriebskraft in der Immobilienvermittlung und damit das Finanzierungsgeschäft im Verbund mit den Sparkassen weiter zu stärken. Das Geschäftsgebiet des neuen Unternehmens erstreckt sich über die beiden Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Hier leben insgesamt fast 15 Millionen Menschen.



Die Nachfrage nach Wohneigentum ist nach wie vor hoch. Zusammengenommen vermittelten die beiden Immobiliengesellschaften im vergangenen Jahr insgesamt über 4.000 Objekte mit einem Volumen von 730 Mio. Euro. Obwohl das Angebot an Wohnimmobilien immer knapper wird, legten die Umsätze in 2017 weiter zu: Von Januar bis Mai verzeichnen sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 15 Prozent.



OTS: LBS Südwest newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125992 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125992.rss2



Pressekontakt: LBS Landesbausparkasse Südwest Kathrin Hartwig Telefon: 0711 183-2377 E-Mail: Kathrin.Hartwig@LBS-SW.de