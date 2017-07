NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Mittag 49,49 US-Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung fiel um 16 Cent auf 46,90 Dollar.

Die jüngsten Verluste folgen auf eine längere Phase mit Preisanstiegen. An den vergangenen acht Handelstagen hatten die Ölpreise jeweils zugelegt. Das war der längste Abschnitt in diesem Jahr. Marktbeobachter erklären die Erholung vor allem mit einer besseren Marktstimmung.

Nach wie vor herrscht jedoch Skepsis, ob es dem Ölkartell Opec gelingen wird, das hohe Überschussangebot an Rohöl zu reduzieren. Schließlich hat die Opec-Förderung zuletzt zugelegt - dank der steigenden Förderung von Libyen und Nigeria. Beide Länder sind von den Förderbeschränkungen ausgenommen.

"Da Libyen und Nigeria am Monatsende deutlich mehr förderten als im Monatsdurchschnitt, ist im Juli von einem weiteren Anstieg der Opec-Produktion auszugehen, sofern es nicht zu erneuten Beeinträchtigungen kommt", schreiben die Analysten der Commerzbank. "Dass die Preise zuletzt nicht merklich unter Druck gerieten, zeugt von einem Stimmungsumschwung."

Es wird im weiteren Tagesverlauf mit einem eher ruhigen Handel gerechnet, da in den USA Feiertag ist./jsl/bgf/stw

