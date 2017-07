Japan und die Europäische Union wollen zum Auftakt des G20-Gipfels in Hamburg ein wichtiges Zeichen gegen Abschottung und für den Freihandel setzen. Es soll eine Grundsatzeinigung für ein Handelsabkommen geben.

Die EU und Japan wollen kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Hamburg ein Zeichen gegen Abschottung setzen. Beide Seiten streben für Donnerstag beim Brüssel-Besuch des japanischen Regierungschef Shinzo Abe eine Grundsatzeinigung für ein gemeinsames Handelsabkommen an. Abe werde mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammenkommen, teilte der Europäische Rat am Dienstag mit. "Es ist wichtig für uns, die Flagge des freien Handels zu schwenken als Reaktion auf globale Bewegungen zum Protektionismus", sagte Abe. Der Vertrag könnte der EU-Kommission zufolge bis Jahresende unter Dach und Fach sein.

Politik und Wirtschaft in Deutschland erhoffen sich eine Stärkung der europäischen Wirtschaft in ...

