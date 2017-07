Aus dem Tweet von Peter Tauber zu Minijobbern mag Arroganz sprechen. Der Kommentar und die folgende Empörung zeigen aber auch, dass viele gar nicht wissen, wer solche Jobs macht.

Das nennt man Eigentor, was CDU-Generalsekretär Peter Tauber in der Nacht geschossen hat. Tauber antwortete im Kurznachrichtendienst Twitter auf den Kommentar eines anonymen Nutzers @Golo677. Dieser fragte, ob er nun drei Minijobs annehmen müsse, damit er zum Ziel der Union passe, bis 2025 Vollbeschäftigung zu erreichen. Der CDU-Mann gab auf diesen Tweet, der vielleicht sogar ironisch auf "volle Beschäftigung" eines Einzelnen zielte, wenig diplomatisch zurück: "Wenn Sie was Ordentliches gelernt haben, dann brauchen Sie keine drei Minijobs."

Das reichte für einen Shitstorm, einen Empörungssturm im Netz, der heute nun über Tauber hereinbrach. Dabei ist interessant, wie arrogant sich Tauber verhält und dass sich wohl einige Millionen Minijobber beleidigt fühlen dürften. Beide Twitterer haben aber wohl verkannt, wer in Deutschland tatsächlich einen großen Teil der Minijobber stellt.

Tauber hat die miese Wirkung seines Kommentars jedenfalls erkannt und versucht seither mit mehreren anderen Kurz-Äußerungen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...