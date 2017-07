Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts022/04.07.2017/12:15) - Der IT-Projektdienstleister PENTASYS hat mit Wirkung zum 1. Juli 2017 seinen Vorstand mit Margit Cabolet (52), Dr. Lothar Ludwig (49) und Thomas Worofsky (47) erweitert. Diese Erweiterung dient dazu, die positive Geschäftsentwicklung und das organische Wachstum des Unternehmens für die nächsten Jahre weiter zu stärken. Rüdiger Azone (55), der die PENTASYS AG seit 2014 als Alleinvorstand führt, wurde vom Aufsichtsrat zum Vorsitzenden des Vorstandes ernannt. "Diese organisatorischen Änderungen drücken vor allem auch das große Vertrauen aus, das unsere Muttergesellschaft AUSY in das bestehende PENTASYS-Management hat. Darüber hinaus unterstützt die Verstärkung des Vorstands die strategische Zielsetzung, unsere Position als IT-Beratung und agiler Enabler für hochwertige, kundenspezifische Software-Lösungen, auszubauen und weiter erfolgreich zu wachsen", sagt Rüdiger Azone, CEO der PENTASYS AG. Rüdiger Azone ist neben seiner unternehmerischen Gesamtverantwortung insbesondere für Strategie, Mergers & Acquisitions, Finance sowie Legal & Quality Management zuständig. Das neue Vorstandsressort von Margit Cabolet umfasst die Business Units Financial Services und Telecommunication & Media. Dr. Lothar Ludwig verantwortet die Business Units Automotive & Technology und Travel, Transport & Logistics sowie Human Resources; Thomas Worofsky leitet die Business Unit Cross Industries sowie den übergreifenden Sales Support. Die Leitung der einzelnen Business Units und die Kundenverantwortlichen bleiben unverändert. Kurzprofil der PENTASYS AG PENTASYS ist ein führender IT-Projektdienstleister, der als agiler Enabler die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit großer, namhafter Kunden durch individuelle, qualitativ hochwertige Software-Entwicklung und IT-Beratung steigert. Als Partner und Ratgeber unterstützt PENTASYS seine Kunden bei den technologischen Herausforderungen der digitalen Transformation und trägt somit maßgeblich zum Erfolg seiner Kunden bei. Zu den Referenzkunden gehören namhafte Unternehmen aus den Branchen Automotive, Financial Services, Telecommunication, Travel, Transport & Logistics und Cross Industries. Das Unternehmen ist ISO-9001/2008 zertifiziert und beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter am Hauptsitz München und an den Standorten Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, Nürnberg und Stuttgart. PENTASYS ist ein Tochterunternehmen der französischen AUSY Group mit ca. 5.000 Mitarbeitern für IT und Engineering Dienstleistungen mit Schwerpunkt Europa und USA. (Ende) Aussender: PENTASYS AG Ansprechpartner: Markus Pounder Tel.: +49 89 579520 E-Mail: markus.pounder@pentasys.de Website: www.pentasys.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170704022

