Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Erholung zum Wochenauftakt treten die Kurse an den europäischen Aktienmärkten am Dienstag weitgehend auf der Stelle. Der DAX bröckelt am Mittag geringfügig um 0,2 Prozent auf 12.457 Punkte ab, der Euro-Stoxx-50 tendiert mit einem Minus von 0,1 Prozent auf 3.488 Punkte ebenfalls knapp behauptet. Händler sprechen von einem ruhigen Geschäft zum Unabhängigkeitsfeiertag in den USA. Am Nachmittag könnte das Geschäft weiter nachlassen. "Das könnte sich aber als Trugschluss herausstellen", sagt Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets.

An anderen US-Feiertagen habe der DAX in diesem Jahr stark geschwankt, so Stanzl. "Dreh- und Angelpunkt" für den DAX sei der Bereich um 12.500 Punkte. "Bricht er darüber aus, könnte es zu einer Rally kommen", so Stanzl. Unter 12.500 bleibe der DAX dagegen korrekturanfällig.

Im Blick steht auch weiterhin der Euro. Mit 1,1350 Dollar hat er noch einen Tick nachgegeben und bleibt damit eine potenzielle Stütze besonders für die exportorientierten europäischen Werte.

Zunächst setzt sich aber keine einheitliche Tendenz durch. Gewinner Nummer eins ist der Versicherungssektor, der ebenfalls von steigenden Zinsen profitiert und ein Index-Plus von 0,3 Prozent verzeichnet, gefolgt von den Banken. Deren Index verbessert sich mit kleineren Anschlusskäufen um 0,2 Prozent, wobei Credit Agricole ein Prozent gewinnen und Deutsche Bank 0,8 Prozent. Damit führen Deutsche Bank auch die Gewinnerliste im DAX an.

Übernahmespekulationen - bei Stada, Worldpay, Clariant und im iberischen Gasbereich

Im MDAX steigen Stada um 2,4 Prozent. Bain Capital und Cinven prüfen ein erneutes Gebot für Stada. Beide Investoren ließen in der Nacht wissen, dass sie einen Antrag auf Befreiung von der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines erneuten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots erwägen.

Im TecDAX gewinnen Wirecard 6 Prozent. Die Aktien des Konkurrenten Worldpay springen in London um 22 Prozent nach oben, nachdem Worldpay das Gesprächsinteresse von Vantiv und JPMorgan Chase Bank bestätigt hat. Ob es zu einem formellen Gebot kommen werde, sei aber offen, ließ Worldpay verlauten.

Clariant legen um 3,3 Prozent zu. Grund ist das Auftreten aktivistischer Investoren, die die Übernahme des US-Konkurrenten Huntsman verhindern wollen. "Die meisten am Markt dürften sich einig sein, dass die Huntsman-Übernahme nur eine Poison Pill von Clariant war, um eine eigene Übernahme zu verhindern", sagt ein Händler: "Strategisch macht sie wenig Sinn und zu teuer ist sie auch".

Für eine Überraschung sorgt die Nachricht über einen möglichen Zusammenschluss zwischen Gas Natural aus Spanien und EDP aus Portugal. Dieser würde den viertgrößten Versorger nach Marktkapitalisierung in Europa mit rund 35 Milliarden Euro schaffen, berichtet Reuters unter Berufung auf Kreise. "Die Spekulation macht durchaus Sinn und ist glaubwürdig, weil damit ein Versorger-Riese in Südeuropa geschaffen würde", so ein Teilnehmer. Dabei könnten viele Ineffizienzen beseitigt und Synergien gehoben werden, gleichzeitig würden sich die beiden Unternehmen regional gut ergänzen. Während es für Gas Natural um 0,4 Prozent nach unten geht, legen EDP um 1,9 Prozent zu.

Für kräftige Kursgewinne bei Süss Microtec sorgt die Meldung von deutlich über Erwartung liegenden Aufträgen. Im zweiten Quartal 2017 werde voraussichtlich ein Wert von rund 48 Millionen Euro erreicht und damit die bisherige Erwartung von 35 bis 45 Millionen Euro übertroffen, so das Unternehmen. Auch der Vorjahreswert von 39,2 Millionen Euro wurde damit klar gesteigert. Die Aktie steigt um 7,5 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.488,10 -0,11 -3,71 6,00 Stoxx-50 3.153,78 -0,18 -5,67 4,76 DAX 12.457,00 -0,15 -18,31 8,50 MDAX 24.670,26 -0,13 -32,45 11,18 TecDAX 2.214,29 0,32 6,96 22,22 SDAX 10.891,60 -0,17 -18,08 14,41 FTSE 7.369,05 -0,11 -8,04 3,17 CAC 5.190,47 -0,10 -5,25 6,75 Bund-Future 162,08 0,34 -0,44 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Mo, 17.37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1351 +0,00% 1,1350 1,1358 +7,9% EUR/JPY 128,44 +0,15% 128,24 128,79 +4,5% EUR/CHF 1,0955 +0,15% 1,0938 1,0949 +2,3% EUR/GBP 0,8773 +0,05% 0,8769 1,1392 +2,9% USD/JPY 113,17 +0,16% 112,99 113,38 -3,2% GBP/USD 1,2938 -0,05% 1,2944 1,2939 +4,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,90 47,07 -0,4% -0,17 -17,6% Brent/ICE 49,53 49,68 -0,3% -0,15 -15,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,59 1.219,34 +0,4% +5,26 +6,4% Silber (Spot) 16,12 16,14 -0,1% -0,02 +1,2% Platin (Spot) 912,10 907,50 +0,5% +4,60 +0,9% Kupfer-Future 2,66 2,68 -0,7% -0,02 +5,8% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2017 06:19 ET (10:19 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.