DEUTSCHE POST AG

Liebe Trader,

Das Wertpapier der Deutschen Post befindet sich seit Februar 2016 einen ungebrochenen Aufwärtstrend und konnte sich über die Vorgängerhochs bei 31,18 Euro bereits merklich hinwegsetzen. Dabei baut das Wertpapier seine Gewinne stetig aus und kletterte immer wieder auf frische Verlaufshochs an, das ein Long-Investment innerhalb des mittelfristigen Trendkanals nach wie vor sehr attraktiv macht. Denn nach Auflösung der inversen SKS-Formation zwischen Mitte 2015 und November letzten Jahres ist noch genügend Aufwärtspotential vorhanden und wird aus charttechnischer Sicht weiter gen Norden getragen. Da die Aktie jedoch zu den defensiven Werten gehört, ist auch ein etwas längerer Anlagehorizont von Nöten.

Long-Chance:

Die stetigen Zugewinne der Deutschen Post-Aktie und das immer größer werdende Versandaufkommen bei der Tochter DHL sind nahezu ein Garant für weiter steigende Kursnotierungen. Kurzfristig kann es daher mit dem Wertpapier bis in den Bereich von rund 34,00 Euro weiter aufwärts gehen, übergeordnet steht die Marke von 35,50 Euro im Fokus und dürfte binnen Jahresfrist auch erreicht werden. Bei einem sofortigen Long-Engagement ist die Verlustbegrenzung allerdings noch knapp unterhalb der Marke von 32,20 Euro anzusetzen, die knapp unterhalb der wichtigen 50-Tage Durchschnittslinie liegt und damit dem Wertpapier genügend Spielraum für Schwankungen bietet. Größere Verkaufssignale ergeben sich hingegen erst bei einem nachhaltigen Bruch der Jahreshochs aus 2015 bei 31,18 Euro, sowie des gleitenden Durchschnitts EMA 200 im Bereich von 30,81 Euro. In diesem Fall muss mit einem Rücklauf der Notierungen auf die Nackenlinie der inversen SKS-Formation bei 29,10 Euro gerechnet werden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 33,28 Euro

Kursziel: 34,00 / 35,50 Euro

Stopp: < 32,20 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,08 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Post AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 33,28 Euro; 12:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

