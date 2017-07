DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.22 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.423,60 -0,06% +8,65% Euro-Stoxx-50 3.486,58 -0,15% +5,96% Stoxx-50 3.152,74 -0,21% +4,72% DAX 12.454,26 -0,17% +8,48% FTSE 7.366,26 -0,15% +3,13% CAC 5.187,12 -0,17% +6,68% Nikkei-225 20.032,35 -0,12% +4,80% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,15 +41

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,90 47,07 -0,4% -0,17 -17,6% Brent/ICE 49,48 49,68 -0,4% -0,20 -15,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.224,37 1.219,34 +0,4% +5,03 +6,3% Silber (Spot) 16,11 16,14 -0,2% -0,03 +1,2% Platin (Spot) 912,20 907,50 +0,5% +4,70 +1,0% Kupfer-Future 2,66 2,68 -0,7% -0,02 +5,8%

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach der Erholung zum Wochenauftakt treten die Kurse an den europäischen Aktienmärkten am Dienstag weitgehend auf der Stelle. Händler sprechen von einem ruhigen Geschäft zum Unabhängigkeitsfeiertag in den USA. Am Nachmittag könnte das Geschäft weiter nachlassen. "Das könnte sich aber als Trugschluss herausstellen", sagt Jochen Stanzl, Marktanalyst von CMC Markets. An anderen US-Feiertagen habe der DAX in diesem Jahr stark geschwankt, ergänzt Stanzl. Gewinner Nummer eins ist der Versicherungssektor, der ebenfalls von steigenden Zinsen profitiert und ein Index-Plus von 0,3 Prozent verzeichnet, gefolgt von den Banken. Deren Index verbessert sich mit kleineren Anschlusskäufen um 0,2 Prozent, wobei Credit Agricole ein Prozent gewinnen und Deutsche Bank 0,8 Prozent. Damit führen Deutsche Bank auch die Gewinnerliste im DAX an. Im MDAX steigen Stada um 2,4 Prozent. Bain Capital und Cinven prüfen ein erneutes Gebot für Stada. Beide Investoren ließen in der Nacht wissen, dass sie einen Antrag auf Befreiung von der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines erneuten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots erwägen. Im TecDAX gewinnen Wirecard 6 Prozent. Die Aktien des Konkurrenten Worldpay springen in London um 22 Prozent nach oben, nachdem Worldpay das Gesprächsinteresse von Vantiv und JPMorgan Chase Bank bestätigt hat. Ob es zu einem formellen Gebot kommen werde, sei aber offen, so Worldpay. Für eine Überraschung sorgt die Nachricht über einen möglichen Zusammenschluss zwischen Gas Natural aus Spanien und EDP aus Portugal. Dieser würde den viertgrößten Versorger nach Marktkapitalisierung in Europa mit rund 35 Milliarden Euro schaffen, berichtet Reuters unter Berufung auf Kreise. Während es für Gas Natural um 0,4 Prozent nach unten geht, legen EDP um 1,9 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Mo, 17.37 Uhr % YTD EUR/USD 1,1351 +0,01% 1,1350 1,1358 +7,9% EUR/JPY 128,44 +0,16% 128,24 128,79 +4,5% EUR/CHF 1,0956 +0,16% 1,0938 1,0949 +2,3% EUR/GBP 0,8771 +0,03% 0,8769 1,1392 +2,9% USD/JPY 113,15 +0,15% 112,99 113,38 -3,2% GBP/USD 1,2941 -0,02% 1,2944 1,2939 +4,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien haben am Dienstag negative Vorzeichen überwogen, nachdem Nordkorea erneut eine Interkontinental-Rakete getestet hatte - und das ausgerechnet am US-Unabhängigkeitstag, was weithin als Provokation aufgefasst wurde. In diesem Umfeld fiel die Börse in Sydney mit deutlichen Gewinnen auf. Überraschend gute Daten zum heimischen Verbrauchervertrauen und unerwartet stark gestiegene Umsätze im Einzelhandel ließen die Aktienkurse im Schnitt um 1,8 Prozent zulegen. Überdies hat die australische Zentralbank den Leitzins auf dem aktuellen rekordniedrigen Niveau von 1,50 Prozent bestätigt. Der "Aussie" gab daraufhin kräftig nach auf etwa 0,76 US-Dollar. Kurz vor Bekanntgabe des Zinsentscheids kostete er 0,7680 US-Dollar. Rund um den Unabhängigkeitstag in den USA agierten die Anleger eher vorsichtig. Der nordkoreanische Raketentest drückte die Börse in Seoul um 0,6 Prozent ins Minus. Noch deutlicher ging es in Hongkong nach unten. Kurz vor der Mittagspause hätten sich die Abgaben ohne ersichtlichen Grund verstärkt, berichteten Marktteilnehmer. Verkauft worden seien die Schwergewichte HSBC und Tencent, die 0,3 und 3,6 Prozent verloren. Im Fall von Tencent wurde später auf Befürchtungen verwiesen, dass Peking den Internet-Konzern stärker kontrollieren könnte. Unter Abgabedruck standen mit schwachen US-Vorgaben erneut die Technologie. Sony verbilligten sich um 1,7 Prozent. In Taiwan büßten Taiwan Semiconductor 1 Prozent ein und die Aktien des Apple-Zulieferers Hon Hai 3 Prozent.

CREDIT

Kaum verändert präsentieren sich am Dienstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen (CDS). Auf Grund der Ruhe am Primärmarkt müssen sich Investoren momentan am Sekundärmarkt bedienen. Aber auch die gestiegenen Zinsen sorgen für anhaltenes Kaufinteresse. Den Blick nach vorne gerichtet, erwarten die Strategen der LBBW, dass die High Yields erneut die Unternehmensanleihen mit Investment Grade outperformen. Die Suche nach Rendite dürfte weiterhin für Nachfrage bei den Hochzinsanleihen sorgen. Der Pick-Up sei zwar geschmolzen, sollte aber bei niedrigen Ausfallraten zu einer Outperformance gegenüber dem Investment Grade führen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Siemens liefert Schlüsselkomponenten für Kraftwerk in Kuwait

Siemens liefert die Schlüsselkomponenten für eine Erweiterung des Kraftwerkskomplexes Sabiya im Nordosten Kuwaits. Teil des Auftrags ist ein über acht Jahre laufender Servicevetrag, wie Siemens mitteilte. Siemens liefert den kompletten Antriebsstrang für das Kraftwerk, das ab Winter 2019 als Gasturbinenkraftwerk betrieben und bis 2020 zu einem kombinierten Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerk erweitert werden soll.

Rheinmetall modernisiert für 21 Millionen EUR Bundeswehrfahrzeuge

Der Automobiltechnik- und Rüstungskonzern Rheinmetall wird 38 gepanzerte Transportfahrzeunge der Marke Boxer modernisieren. Die europäische Rüstungsagentur Occar hat das Boxer-Konsortium Artec am 28. Juni mit der Umrüstung beauftragt. Die Weiterbeauftragung der Artec an den Konsortialpartner Rheinmetall MAN Military Vehicles wird in den kommenden Wochen erwartet. Der Auftrag hat für Rheinmetall ein Volumen von rund 21 Millionen Euro und wird Mitte 2020 abgeschlossen sein.

Stada ernennt Tjeenk Willink zum Vorstandsvorsitzenden

Der Arzneimittelhersteller Stada bekommt einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Das Amt übernimmt Engelbert Coster Tjeenk Willink, der am Dienstag mit sofortiger Wirkung zum Mitglied des Vorstands ernannt wurde, wie das Unternehmen mitteilte. Er soll bis zum 31. Dezember 2017 an der Spitze der Stada Arzneimittel AG stehen. Matthias Wiedenfels habe sein Amt als Vorstandsvorsitzender sowie als Mitglied des Vorstands mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Er hatte den Konzern nach dem Ausscheiden des langjährigen Vorstandschef Helmut Retzlaff im Sommer 2016 geleitet.

Bosch will mit urbanen Mobilitätslösungen wachsen

Bosch will vom weltweiten Trend der Urbanisierung profitieren und sich zu einem Mobilitätsdienstleister für Metropolen weiterentwickeln. Anlässlich seiner diesjährigen Technikveranstaltung Bosch Mobility Experience kündigte das Stuttgarter Unternehmen an, die Zahl der Forscher und Entwickler in seinem größten Unternehmensbereich Mobility Solutions bis zum Jahresende um 4.000 auf 48.000 aufzustocken.

Grenke wird optimistischer für das Leasinggeschäft

Beim Leasingspezialisten Grenke ist das Neugeschäft in den ersten sechs Monaten gut gelaufen. Alle Segmente hätten sich mindestens im Rahmen der Erwartungen entwickelt, einige auch besser, teilte die im SDAX notierte Gesellschaft mit, und hob für das Segment Leasing die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an. Für den Bereich wird nun mit einem Neugeschäftswachstum von 16 bis 21 Prozent gerechnet. Bisher reichte die Spanne von 11 bis 16 Prozent.

Haspa-Kunden sollen mit Robo-Advisor Investify anlegen können

Die Hamburger Sparkasse beteiligt sich an dem Fintech-Startup Investify und will dessen Dienste künftig auch den eigenen Kunden anbieten. Die größte deutsche Sparkasse unterzeichnete eine entsprechende Absichtserklärung mit dem Unternehmen, das einen sogenannten Robo-Advisor zur digitalen Vermögensverwaltung anbietet.

Hochtief erhält Aufträge aus Breslau und Australien

Der Dienstleistungskonzern Hochtief hat sich weitere Aufträge gesichert. Das Unternehmen aus Essen wird nach Angaben vom Dienstag in Breslau für 84 Millionen Euro einen Büropark mit sechs Gebäuden errichten. Entwickler und Auftraggeber sei die Vastint Poland. Der Park soll im November 2019 fertiggestellt sein. Zudem hat die australische Fortescue Metals Group einen Vertrag mit der Hochtief-Tochter Cimic verlängert, wie die einstige Leighton mitteilte. Die Sparte Thiess werde bis 2020 weiter Dienstleistungen für den Solomon Hub in Westaustralien erbringen. Der neue Vertrag werden Erlöse von etwa 650 Millionen australische Dollar (438 Millionen Euro) generieren.

Fusion von Clariant und Huntsman gerät in Gefahr

Die geplante Milliardenfusion des Schweizer Chemiekonzerns Clariant mit dem US-Rivalen Huntsman wird offenbar von einer Gruppe der größten Aktionäre der Schweizer torpediert. In einer Mitteilung an die zuständigen Aufsichtsbehörden in der Schweiz haben zwei Fonds dargelegt, dass sie mehr als 5 Prozent der Stimmrechte an Clariant halten. Konkret handelt es sich um die 40 North Latitude Master Fund Ltd, die von den US-Investoren David Winter und David Millstone kontrolliert wird und hinter der auch Standard Industries steckt, und die Corvex Master Fund Ltd, die vom Investor Keith Meister kontrolliert wird. "Wir haben die höhere Beteiligung von Corvex und 40 North an Clariant und ihre Forderungen zur Kenntnis genommen", sagte ein Clariant-Sprecher.

Gas Natural erwägt Miliardenangebot für portugiesische EDP - Agentur

Im europäischen Energiebereich könnte sich eine milliardenschwere Fusion anbahnen. Der spanische Gas- und Stromversorger Gas Natural sei an den portugiesischen Konkurrenten EDP mit einem Gebot herangetreten, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Im Gespräch soll eine 35 Milliarden Euro schwere Übernahme sein. Aus einem Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde Europas viertgrößter Versorger gemessen am Marktwert hervorgehen. Die Gespräche befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium.

Vantiv und JP Morgan nähern sich Worldpay zwecks Übernahme an

Die britische Worldpay Group hat eine vorläufige Übernahmeofferte vom Wettbewerber Vantiv Inc und JP Morgan Chase erhalten. Nach britischem Übernahmerecht müssen Vantiv und JP Morgan nun bis zum 1. August ein verbindliches Angebot auf den Tisch legen. Der britische Payment-Service-Provider von Bezahlsystemen erklärte weiter, es gebe aber keine Gewissheit, dass ein festes Angebot gemacht werde.

Microsoft stellt Vertrieb neu auf - Kreise

Der Softwarekonzern Microsoft will offenbar seine weltweite Vertriebsorganisationen neu aufstellen. Der Konzern strebe an, dass die Sales-Organisationen ihren Fokus auf die Cloud-Dienste ausrichten, sagte eine mit der Situation vertraute Person. Durch diesen Schritt könnten tausende Arbeitsplätze wegfallen. Der Vertrieb soll sich in die Bereiche große Unternehmenskunden und kleine und mittlere Unternehmen aufteilen.

Handelseinnahmen der US-Banken um gut ein Viertel gestiegen

Lebhaftere Zins- und Devisengeschäfte haben den US-Banken im ersten Quartal zu höheren Handelseinnahmen verholfen. Sie stiegen um 26 Prozent, wie aus dem Quartalsbericht des Office of the Comptroller of the Currency hervorgeht. Das Ergebnis der beim Finanzministerium angesiedelten Behörde ist ein weiterer Beleg für die gesunde Verfassung der US-Banken, nachdem dies zuvor schon der Stresstest der US-Notenbank gezeigt hatte.

Lotte-Petrochemiesparte kommt zu 6,50 Ringgit - Kreise

Der südkoreanische Mischkonzern wird mit dem Börsengang seiner Petrochemiesparte deutlich weniger erlösen als geplant. Der Ausgabepreis für die Aktien der Lotte Chemical Titan wurde auf 6,50 malaysische Ringgit festgelegt. Das Unternehmen erlöst nach Angaben von informierten Personen rund 961 Millionen US-Dollar, bei Bekanntwerden der Pläne Anfang Juni war im Idealfall von knapp 1,4 Milliarden die Rede gewesen.

Samsung investiert fast 16 Milliarden Euro in seine Chipproduktion

Der größte Smartphonehersteller der Welt investiert weiter kräftig in seine Chipproduktion: Samsung werde bis 2021 knapp 20,4 Billionen Won (umgerechnet rund 15,6 Milliarden Euro) in die Speicherchipherstellung an den beiden Standorten Pyeongtaek und Hwaseoung investieren, teilte der südkoreanische Konzern mit.

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.