Von Jeannette Neumann

MADRID (Dow Jones)--Für die Finanzierung der Aufräumarbeiten bei der gescheiterten Bank Banco Popular hat die spanische Banco Santander SA die angekündigte Kapitalerhöhung im Volumen von 7,1 Milliarden Euro gestartet. Im Zuge der von der Europäischen Zentralbank (EZB) orchestrierten Bankenrettung in Spanien hatte Banco Santander den Banco Popular Espanol Anfang Juni zum symbolischen Preis von einem Euro übernommen.

Santander wird 1,46 Milliarden neue Aktien zum Preis von 4,85 Euro pro Stück ausgeben, wie aus den veröffentlichten Unterlagen hervorgeht. Am Montag hatte die Aktie bei 6,00 Euro geschlossen, am Dienstagmittag handelt sie nur leicht darunter. Die bestehenden Aktionäre können sich bis zum 20. Juli entscheiden, ob sie ihre Bezugsrechte ausüben und so an der Kapitalerhöhung teilnehmen wollen. Die neuen Aktien sollen ab dem 31. Juli gehandelt werden. Das Volumen der Kapitalerhöhung hatte das Management bei der Übernahme angekündigt.

Nach der Kapitalerhöhung wird Santander, eine der größten Banken Europas, eine Kapitalquote von 10,7 Prozent bei Vollumsetzung des Bankenregelwerks Basel 3 aufweisen. Im ersten Quartal betrug die Quote 10,66 Prozent. Die Bank hat sich eine Quote von 11 Prozent bis 2018 gesetzt, womit sie allerdings schlechter dastünde als viele Konkurrenten.

Für die erste Jahreshälfte erwartet Santander einen Nettogewinn von rund 3,6 Milliarden Euro, das wäre knapp ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Integration des Banco Popular wird nach Einschätzung des Managements nur geringe Auswirkungen auf diese Kennziffer haben. Die Ergebnisse für das zweite Quartal wird das spanische Institut am 28. Juli vorlegen.

Die Akquisition des Banco Popular beschert Santander ein zusätzliches Kreditvolumen von 82 Milliarden Euro und Einlagen von 65 Milliarden Euro. Der Anteil notleidender Kredite am gesamten Kreditvolumen beträgt bei Banco Popular knapp 20 Prozent, womit die Quote bei Santander leicht auf rund 5,4 Prozent steigen wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2017 06:30 ET (10:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.