Freiburg (ots) - Caritas international stellt am 12. Juli 2017 in der Reinhardtstr. 13 in Berlin den Jahresbericht vor. Aus diesem Anlass berichtet das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes über die humanitäre Hilfe in Afghanistan, Nordkorea und Ostafrika.



1. Afghanistan: Abgeschoben in ein Kriegsgebiet



Dürfen Menschen in ein Land abgeschoben werden, in dem in den allermeisten Regionen Krieg herrscht? Der Präsident des Deutschen Caritasverbandes nimmt Stellung zu den (entwicklungs-)politischen Erfolgen und Misserfolgen beim Aufbau Afghanistans, zur Sicherheitslage im Land sowie der aktuellen asylpolitischen Debatte in Deutschland.



2. Nordkorea: Humanitäre Hilfe in einer Diktatur



Darf man in einer Diktatur humanitäre Hilfe leisten? Der Leiter von Caritas international berichtet nach seiner Nordkorea-Reise von den Grenzen und Möglichkeiten der Arbeit für Kinder sowie alte, kranke und behinderte Menschen.



3. Ostafrika: Was gegen den Hunger hilft



Wird der Hunger nie besiegt? Viele Menschen ringen aktuell in Ostafrika mit dem Tod. Wieder einmal. Schon 2011 starben dort hunderttausende Menschen. Der Leiter von Caritas international gibt Antworten auf die Frage, warum im 21. Jahrhundert immer noch Menschen an Hunger sterben und was getan werden muss, um den Hunger zu besiegen.



12. Juli 2017, 11 Uhr im Haus der Deutschen Caritas Reinhardtstr. 13, 10117 Berlin



Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:



Prälat Dr. Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritasverbandes Dr. Oliver Müller, Leiter Caritas international



