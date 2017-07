In einer schicken, glänzenden PP Designerschale von ES-Plastic werden die Leckereien ästhetisch präsentiert. Der Verpackungsprofi aus Hutthurm bei Passau entwirft und produziert hochwertige Schalen, Becher, Deckel, Sortiereinlagen und Folien aus PP (Polypropylen).

Mit dieser neuen Antipasti-Schale in den Maßen: 309 mm L, 242 mm B, 40 mm H, dürfen sich Genießer nicht nur kulinarisch vergnügen. Vor allem die smarte Aufteilung mit vier Fächern (2 x 305 ml + 2 x 445 ml), die sich optisch aneinander schmiegen, macht Freude. In der Mitte der Schale befindet sich zusätzlich ein rundes Fach (108 ml), in dem man optional z. B. einen Becher (ø68 mm, 37 mm ...

