Düsseldorf (ots) - Klüh Cleaning Geschäftsführer Christian Wilms nimmt in Frankfurt Preis in Empfang



Viel Grund zum Jubeln gab es für die Firma Klüh Multiservices beim diesjährigen Supplier Event der Firma CBRE, dem weltweit größten Dienstleistungsunternehmen auf dem gewerblichen Immobiliensektor. Der Supplier Event ist eine Netzwerkveranstaltung, die in diesem Jahr zum ersten Mal in Deutschland stattgefunden hat. Vom 31. Mai bis zum 1. Juni 2017 trafen sich wichtige Dienstleister des Unternehmens im Palais Frankfurt. Neben Networking wird die Veranstaltung genutzt, um überzeugende Dienstleistungspartner der CBRE GWS IFM Industrie GmbH auszuzeichnen. In diesem Jahr ging der begehrte Award "Supply Partner of the Year" in der Kategorie "Soft Services" an Klüh Cleaning. Klüh Cleaning erarbeitet seit vier Jahren für viele Kunden von CBRE maßgeschneiderte Reinigungskonzepte und setzt diese effizient um.



Christian Wilms (Geschäftsführer von Klüh Cleaning) nahm den Preis, der durch Harald Wings (CBRE Geschäftsführer Zentral- und Osteuropa) überreicht wurde, für die Firma Klüh entgegen. Christian Wilms: "Wir sind dankbar und stolz, dass wir für diesen begehrten Preis ausgewählt wurden. Unser Dank gilt dabei unserem Kunden CBRE, mit dem uns eine gute Partnerschaft verbindet und unseren Mitarbeitern, die täglich vor Ort qualitativ hochwertige infrastrukturelle Facility Dienstleistungen erbringen."



Besondere Anerkennung fanden neben den Dienstleistungserbringungen die Kundenfreundlichkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Klüh überzeugte mit innovativen Lösungen und einem guten partnerschaftlichen Verhältnis. Während der Veranstaltung erhielt Klüh die Gelegenheit, den operativen Teams und dem Management von CBRE das komplette Leistungsportfolio zu präsentieren. Beide Seiten bekundeten Interesse, die partnerschaftliche Zusammenarbeit weiter zu stärken und perspektivisch auszubauen.



Über Klüh:



Die Klüh Service Management GmbH ist ein weltweit agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen und bietet gebündelte Services mit hoher Fertigungstiefe. Tätigkeitsfelder sind neben Cleaning, Klinik- Dienstleistungen, Catering, Gebäudemanagement, Security- und Personal-Services, sowie Airport-Dienstleistungen. Das Unternehmen setzt mit rund 49.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 770 Mio. Euro um (2016).



