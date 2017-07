Die Allianz von knapp 60 Kommunalversorgern Trianel hat im vorigen Geschäftsjahr einen millionenschweren Fehlbetrag verbucht. Das Kohlekraftwerk in Westfalen macht weiterhin Probleme. Ein Sparprogramm läuft bereits.

18 Jahre ist die Trianel GmbH inzwischen alt. Damals, der deutsche Energiemarkt war gerade geöffnet, schlossen sich mehrere Kommunalversorger zusammen, um sich gegen die großen Energiekonzerne und neue Wettbewerber zu behaupten - und gemeinsam gute Geschäfte zu machen.

Im vergangenen Jahr ist das dem Netzwerk, dem inzwischen knapp 60 Kommunalversorger angehören, gar nicht gelungen. Im Gegenteil: Erstmals in der Unternehmensgeschichte rutschte Trianel in die Verlustzone. Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von 4,1 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatte sich die in Aachen ansässige Trianel mit 0,1 Milliarden Euro noch knapp in der Gewinnzone gehalten - und eigentlich sollte das im Jahr 2016 mit 0,3 Milliarden Euro - so das selbstgesteckte Ziel - auch gelingen.

"In den letzten Jahren haben wir die Belastungen aus der konventionellen Erzeugung sowie den zunehmenden Margendruck noch kompensieren können", sagte Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung, "2016 ist es uns trotz der großen Anstrengungen aller Mitarbeiter nicht mehr gelungen."

Trianel bereitet vor allem das Kohlekraftwerk im westfälischen Lünen Probleme, das die Gruppe 2013 in Betrieb genommen und in das sie 1,4 Milliarden Euro investiert hat. Das Kraftwerk leidet unter den niedrigen Strompreisen im Großhandel. Anfang 2016 war am Terminmarkt die Megawattstunde für den Jahreskontrakt auf kaum mehr als 20 Euro eingebrochen, aktuell ...

