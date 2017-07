New York / London - Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete am Mittag 49,49 US-Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung fiel um 16 Cent auf 46,90 Dollar.

Die jüngsten Verluste folgen auf eine längere Phase mit Preisanstiegen. An den vergangenen acht Handelstagen hatten die Ölpreise jeweils zugelegt. ...

