Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Dienstagmittag weiterhin mehrheitlich negative Vorzeichen. Die Tiefststände aus der ersten Handelsstunde hat der SMI aber hinter sich gelassen und vorübergehend beinahe wieder das Schlussniveau des Vortages erreicht. Weiterhin sind es insbesondere Nestlé, welche den Gesamtmarkt nach unten ziehen, während Clariant als Toprunner des Tages obenaus schwingen.

Insgesamt bleibe die Stimmung auf dem Börsenparkett verhalten und positive Impulse fehlten, meinte eine Stimme im Handel. Überdies trübten die wieder etwas gesunkenen Ölpreise, welche die vergangenen Tage noch gestützt hatten, die Laune der Investoren etwas. Und aus den USA kommen am Berichtstag wegen des Nationalfeiertags keine Signale. Mit einer gewissen Spannung warten die Investoren noch auf eine Rede des EZB-Chefökonomen Peter Praet in Rom, von der man sich weitere Anzeichen auf einen allfälligen "Einstieg in den Ausstieg" erhofft.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 11.45 Uhr 0,24% tiefer bei 8'988,22 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt deswegen lediglich 0,02% auf 1'424,09 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,21% auf 10'212,01 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln verbuchen je die Hälfte Gewinne und Verluste.

Clariant halten mit einem Plus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...