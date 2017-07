Independent Research hat Uniper nach einer Telefonkonferenz zum Midstream-Gasgeschäft auf "Halten" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der zur Sparte Globaler Handel (Global Commodities) zählende Bereich Gas-Ferntransport und -Aufbereitung sollte in Europa von der Verdrängung der Kohlekraftwerke durch Gas profitieren, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Dienstag. Beeinflusst werden dürfte die Aktie des konventionellen Energieerzeugers in den kommenden Monaten aber vor allem von den Plänen des Hauptanteilseigners Eon, sich 2018 zügig von der sich aktuell auf rund 47 Prozent belaufenden Beteiligung trennen zu wollen./ck/mis

