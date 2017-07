Zürich (ots) - PwC Schweiz hat einen neuen Leiter für die

Rechtsberatung: Günther Dobrauz folgt per 1. Juli 2017 auf Gema

Olivar Pascual.



Günther Dobrauz übernimmt per 1. Juli 2017 die Verantwortung für

die Rechtsberatung bei PwC Schweiz und tritt damit die Nachfolge von

Gema Olivar Pascual an. Sie leitete den Rechtsbereich während der

letzten neun Jahre und wird im kommenden Jahr als General Counsel die

Leitung der internen Rechtsdienste von Lukas Imark übernehmen, der

nach langjähriger Tätigkeit in Pension gehen wird.



Günther Dobrauz ist seit 2015 Partner bei PwC Schweiz und leitete

bisher den Fachbereich Legal Regulatory & Compliance Services. Bevor

er 2011 zu PwC stiess, war er für ein anderes Big-4-Unternehmen

tätig. Ausserdem war er für mehrere Jahre Legal Counsel einer

internationalen Hedgefonds-Gruppe sowie Managing Partner und Legal

Counsel eines Schweizer Venture-Capital-Unternehmens. Davor

praktizierte Günther Dobrauz bei einer führenden Rechtsanwaltskanzlei

und bei Gericht. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Mein

Ziel ist es, mit unserer Rechtsberatung unseren Kunden einen Partner

zur Seite zu stellen, der sie umfassend unterstützt. Dies ist unser

Anspruch an unsere interdisziplinäre und globale Zusammenarbeit."



Die Rechtsberatung von PwC Schweiz unterstützt Unternehmen bei

juristischen Fragestellungen insbesondere im Gesellschafts-,

Vertrags-, Immaterialgüter-, Arbeits-, Rechnungslegungs- oder

Wettbewerbsrecht sowie in den Bereichen Compliance, International

Business Reorganisation, Merger & Acquisitions und

Finanzmarktregulierung.



Urs Honegger, CEO von PwC Schweiz, sagt zu dieser Entscheidung:

"Wir freuen uns, die Rechtsberatung in die Hände von Günther Dobrauz

zu geben. Mit ihm haben wir einen Experten mit langjähriger Erfahrung

in der Beratung von Schweizer und internationalen Finanzunternehmen

an der Spitze, von dem insbesondere unsere Kunden profitieren

können."



