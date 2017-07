BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 03-Jul-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 03/07/2017 IE00B88D2999 14116 GBP 2970615.887 210.443177 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 03/07/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6606490.842 17.53119568 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 03/07/2017 IE00B7SD4R47 73867 EUR 15853012.05 214.6156206 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 03/07/2017 IE00B8JF9153 2426610 EUR 19429412.98 8.0068132 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 03/07/2017 IE00B878KX55 34587 EUR 8688656.827 251.2116352 Daily ETP



Boost ShortDAX 03/07/2017 IE00B8GKPP93 729699 EUR 5438513.196 7.4530912 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 03/07/2017 IE00B7Y34M31 12150 USD 5495927.459 452.3397086 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 03/07/2017 IE00B8K7KM88 3796363 USD 34077999.7 8.9764861 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 03/07/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 6492782.249 693.8957197 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 03/07/2017 IE00B8VZVH32 3989767 USD 19449895.88 4.8749453 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 03/07/2017 IE00B7ZQC614 364391567 USD 220451067.8 0.604984 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 03/07/2017 IE00B7SX5Y86 112683 USD 11184850.84 99.2594343 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 03/07/2017 IE00B8HGT870 635348 USD 13124523.6 20.6572203 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 03/07/2017 IE00B6X4BP29 16475 USD 2102677.895 127.6284003 Daily ETP



Boost Copper 3x 03/07/2017 IE00B8JVMZ80 310080 USD 5319469.346 17.1551514 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 03/07/2017 IE00B8KD3F05 27997 USD 2653630.972 94.78269 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 03/07/2017 IE00B8VC8061 115170576 USD 43237694.67 0.3754231 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 03/07/2017 IE00B76BRD76 276882 USD 9620913.105 34.7473404 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 03/07/2017 IE00B7XD2195 4497197 USD 14554530.04 3.2363559 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 03/07/2017 IE00B8JG1787 16215 USD 1987279.637 122.5581028 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 03/07/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2396959.216 42.66570339 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 03/07/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 2023358.953 67.67086798 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 03/07/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 405582.5413 154.3900043 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 03/07/2017 IE00BBGBF313 393792 GBP 22191360.15 56.35299893 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 03/07/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2633195.708 199.6963224 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 03/07/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 283759237.3 5509.888103 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 03/07/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 135397351.8 16633.5813 Daily ETP



Boost Palladium 03/07/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 803248.192 59.1275813 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 03/07/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 756656.248 101.2791123 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 03/07/2017 IE00B94QL251 4863 USD 614280.8689 126.3172669 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 03/07/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 287991.9496 5.1472172 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 03/07/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 132844.7799 78.1439882 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 03/07/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 675499.7137 91.357819 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 03/07/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 457251.6867 76.7587186 Daily ETP



Boost Silver 2x 03/07/2017 IE00B94QL921 7515 USD 521635.7589 69.4126093 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 03/07/2017 IE00B94QL699 14638 USD 615658.0743 42.0588929 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 03/07/2017 IE00B873CW36 1949705 EUR 24293615.59 12.4601494 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 03/07/2017 IE00B8NB3063 454929 EUR 35237440.69 77.4570113 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 03/07/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1491546.834 116.7094549 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 03/07/2017 IE00BKS8QM96 238001 EUR 13664178.01 57.4122714 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 03/07/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 912151.4542 124.952254 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 03/07/2017 IE00BKS8QN04 1098059 EUR 66880503.67 60.9079327 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 03/07/2017 IE00BKT09479 821 GBP 114091.135 138.9660597 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 03/07/2017 IE00BKS8QQ35 181838 GBP 9398845.582 51.68801671 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 03/07/2017 IE00BKT09032 2500 USD 265404.1415 106.1616566 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 03/07/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10481825.39 79.2810386 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 03/07/2017 IE00BLS09N40 616725 EUR 25544213.32 41.4191306 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 03/07/2017 IE00BLS09P63 450820 EUR 7777557.865 17.2520249 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 03/07/2017 IE00BLNMQS92 27221 EUR 3356376.829 123.3010113 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 03/07/2017 IE00BLNMQT00 45065 EUR 1716247.073 38.0838139 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 03/07/2017 IE00BVFZGC04 228808 USD 3431300.799 14.9964197 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 03/07/2017 IE00BVFZGF35 14077 USD 1572267.675 111.690536 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 03/07/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1132075.167 24.4060616 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 03/07/2017 IE00BVFZGH58 10810 USD 927265.9406 85.7785329 Short Daily ETP



Boost Brent 03/07/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 5569169.726 16.1138896 Oil ETC



Boost Gold 03/07/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2774828.229 25.0282158 ETC



Boost Natural Gas 03/07/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1193615.93 24.1300273 ETC



Boost BTP 10Y 5x 03/07/2017 IE00BYNXNS22 82650 EUR 4621113.08 55.911834 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 03/07/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3338012.764 55.9355983 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 03/07/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1537051.073 79.8302209 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 03/07/2017 IE00BYNXPK85 4003 EUR 337969.6397 84.4290881 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 03/07/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 4162010.043 84.1456076 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 03/07/2017 IE00BYTYHS72 447299 USD 9820258.012 21.9545718 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 03/07/2017 IE00BYTYHR65 40057 USD 1630121.938 40.695058 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 03/07/2017 IE00BYTYHN28 25306 USD 4554693.251 179.9847171 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 03/07/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 398331.8966 36.2119906 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 03/07/2017 IE00BYTYHQ58 10783416 USD 7983578.598 0.7403571 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 03/07/2017 IE00BYMB4Q22 179672 EUR 27109024.91 150.880632 ETP



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: Boost Issuer PLC via GlobeNewswire



B9CMSS0R28



Copyright RTT News/dpa-AFX