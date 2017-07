Vor 20 Jahren rollte erstmals ein Rover über den Mars - der Beginn einer Jagd auf den Roten Planeten, die eigentlich zu bemannten Missionen führen sollte. Doch inzwischen sind die Nasa-Planungen ins Stocken geraten.

Eigentlich sollte die Mission nur beweisen, dass die Technik funktioniert: An Bord einer Delta-II-Rakete war die Mars-Sonde "Pathfinder" (Wegbereiter) im Dezember 1996 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida gestartet. Am 4. Juli vor genau 20 Jahren setzte die Sonde auf dem Roten Planeten auf.

Die Technik hatte nicht nur funktioniert, sie übertraf alle Erwartungen: Der Lander "Pathfinder" arbeitete dreimal so lang wie ursprünglich angesetzt und der mit ihm gelandete Rover "Sojourner" sogar zwölfmal so lang. 2,6 Milliarden Bits an Informationen und 16.500 Bilder vom Mars schickte der "Pathfinder" bis Ende September 1997 zur Begeisterung von Wissenschaftlern zurück zur Erde.

Forscher bekamen von dem Lander unter anderem chemische Analysen von Steinen und Erde und unzählige Daten zu Wind und Wetter. Sie konnten so herausfinden, dass der Mars einmal warm und nass gewesen sein musste, mit einer dichteren Atmosphäre und Wasser.

Der damalige US-Präsident Bill Clinton bezeichnete die Landung des "Pathfinder" als "neue ...

