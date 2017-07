München (ots) - Drittligist gegen Bundesligist, Landesligist gegen Champions-League-Teilnehmer: Gleich in der ersten Runde des DFB-Pokals 2017/18 gibt es zahlreiche Begegnungen, die Spannung und Sensationen verheißen. Das Erste überträgt live die Partie Hansa Rostock gegen Hertha BSC Berlin am Montag, 14. August ab 20:15 Uhr. Wird sich das Team von der Küste um Trainer Pavel Dotchev gegen die Europa-League-Teilnehmer aus Berlin behaupten können?



"Das Aufeinandertreffen großer Traditionsvereine macht den Reiz des DFB-Pokals aus. Schön, dass es bereits in der ersten Runde zu solch attraktiven Paarungen kommt. Hansa Rostock ist im eigenen Stadion auch gegen einen Bundesligisten nicht zu unterschätzen", sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.



Im Anschluss an die Übertragung des Livespiels zeigt Das Erste die Zusammenfassungen der weiteren drei Begegnungen des Tages: MSV Duisburg gegen 1. FC Nürnberg, SC Paderborn gegen FC St. Pauli und BFC Dynamo Berlin gegen FC Schalke 04. Abgerundet wird der Fußballabend ab 23:30 Uhr mit dem "Sportschau Club".



Bereits am Wochenende 12./13. August gibt es DFB-Pokal satt im Ersten. Die "Sportschau" präsentiert jeweils ab 18:00 Uhr Zusammenfassungen der aktuellen Partien. Am Samstag ist unter anderem Rekordmeister FC Bayern München zu Gast beim Chemnitzer FC und Borussia Dortmund tritt in Südbaden zum Duell mit dem Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen an. In der "Sportschau" am Sonntag stehen unter anderem folgende Begegnungen auf dem Programm: Sportfreunde Dorfmerkingen (Verbandsliga Baden-Württemberg) gegen den Bundesliga-Zweiten der letzten Saison, RB Leipzig, VfL Osnabrück gegen den Hamburger SV, Absteiger TSV 1860 München im Derby gegen den FC Ingolstadt und 1. FC Saarbrücken gegen 1. FC Union Berlin.



Die Sendetermine im Ersten:



Samstag, 12. August 2016 18:00-19:57 Uhr Sportschau DFB-Pokal 1. Hauptrunde Germania Halberstadt - SC Freiburg Lüneburger SK - 1. FSV Mainz 05 SpVgg Unterhaching - 1. FC Heidenheim SV Eichede - 1. FC Kaiserslautern TuS Koblenz - Dynamo Dresden TuS Erndtebrück - Eintracht Frankfurt 1. FC Rielasingen-Arlen - Borussia Dortmund Leher TS - 1. FC Köln Chemnitzer FC - Bayern München



Sonntag, 13. August 2016 18:00-19:30 Uhr Sportschau DFB-Pokal 1. Hauptrunde 1. FC Saarbrücken - 1. FC Union Berlin SV Morlautern - SpVgg Greuther Fürth Eintr. Norderstedt - VfL Wolfsburg 1. FC Schweinfurt 05 - SV Sandhausen Bonner SC - Hannover 96 FC Nöttingen - VfL Bochum TSV 1860 München - FC Ingolstadt VfL Osnabrück - Hamburger SV Sportfr. Dorfmerkingen - RB Leipzig



Montag, 14. August 2017 20:15 - 23:30 Uhr Sportschau DFB-Pokal 1. Hauptrunde FC Hansa Rostock - Hertha BSC Übertragung aus Rostock anschließend Zusammenfassung von den Spielen: SC Paderborn - FC St. Pauli MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg BFC Dynamo - Schalke 04



23:30 - 00.00 Uhr Sportschau Club



