Zürich - Die Wahlergebnisse der jüngsten Vergangenheit zeigen, dass die Populisten des rechten und linken Spektrums weniger Zuspruch erhalten als befürchtet und sich die «vernünftige Mitte» politisch wieder stärker behaupten kann. Zwar könnten dadurch die politischen Risiken für die Finanzmärkte abnehmen. Eine Welle liberaler Reformen scheint aber eher unwahrscheinlich.

Zum Ende des Kalten Krieges 1989 veröffentlichte Francis Fukuyama seinen viel zitierten Essay (und später sein Buch), in dem er das «Ende der Geschichte» bzw. expliziter den «klaren Triumph des wirtschaftlichen und politischen Liberalismus» proklamierte. Im darauf folgenden Jahrzehnt schien sich diese These zu erhärten, denn in Osteuropa und Russland fand ein friedlicher Übergang zu westlichen Formen der Demokratie statt, wurde China Teil des Freihandelssystems und vertiefte sich die finanzielle Liberalisierung. Die Globalisierung schien einen wahrlichen Siegeszug angetreten zu haben.

Wie wir heute wissen, wurde dieser zunächst unaufhaltsam scheinende Prozess schon bald von Rückschlägen erschüttert. Lange unterdrückte religiöse Kräfte kamen im Mittleren Osten an die Oberfläche, stellten den Westen vor Herausforderungen und stürzten sich gegenseitig in blutige religiöse und ethnische Konflikte, die noch immer nicht überstanden sind. Die Übertreibungen des finanziellen Booms - die wohl auch durch einen zu grossen Glauben an die Selbstkorrekturmechanismen der freien Märkte ausgelöst wurden - mündeten in der tiefsten Finanzkrise und Rezession der Nachkriegszeit. Im Zuge dessen führte das, was zunächst eine zutiefst vereinigende und wachstumsfördernde Veränderung im europäischen monetären Regime zu sein schien, bis an den Rand eines Kollapses mit dem Risiko eines Auseinanderbrechens der Europäischen Union (EU) und ihrer Gemeinschaftswährung. Zwischenzeitlich wurde die aufgeklärte liberale Demokratie in Russland und Mitteleuropa von verschiedenen Kräften herausgefordert, wodurch sich die Spannungen innerhalb der EU und mit dem grossen Nachbarn im Osten noch weiter verschärften.

Unzufriedene Gesellschaften

Die Welle an Flüchtlingen, die aufgrund der Kriege in Syrien und Afghanistan sowie der Not in Teilen Afrikas ihre Heimat verlassen, hat zu grösseren politischen Spannungen in und zwischen den europäischen Ländern geführt und - vermutlich - auch den Brexit-Schock mit ausgelöst. Die Angst vor «Massenimmigration» war mitverantwortlich für die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten sowie für ein Votum in der Schweiz, deren offene Grenzen mit der EU dadurch gefährdet wurden. Der von Fukuyama beschriebene klare Triumph des wirtschaftlichen und politischen Liberalismus drohte, sich ins Gegenteil zu wenden. Stattdessen wurden die «unzufriedenen Gesellschaften» - einer der Supertrends, die wir kürzlich ausgemacht haben - zu einer weitaus präziseren Beschreibung ...

