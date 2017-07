Winterthur - Mit Flex Invest bringt die AXA Winterthur eine neue Vorsorgelösung in der Beruflichen Vorsorge auf den Markt. Die Versicherten können für bestimmte Lohnbestandteile im überobligatorischen Bereich die Anlagestrategie für ihr Pensionskassenguthaben selber auswählen.

In der 1e Vorsorgelösung Flex Invest der AXA Winterthur können Lohnanteile über 126'900 Franken versichert werden. Die versicherte Person wählt ihrem persönlichen Risikoprofil (Alter, Risikobereitschaft, Anlagehorizont etc.) entsprechend aus verschiedenen Anlagestrategien aus. Die Anlageerträge und die Kosten werden individuell und transparent aufgeführt. Sämtliche Anlageerträge fliessen in das persönliche Vorsorgevermögen. Durch zusätzliche Einkäufe können dabei auch Steuern optimiert werden.

Selbstbestimmung bei der Wahl der Anlagestrategie für Versicherte

Das Angebot richtet sich an Unternehmen mit Mitarbeitenden im oberen Lohnsegment und Selbständige mit mindestens einem Mitarbeiter oder Verbandsmitgliedschaft in den Branchen Medizin, Recht und Finanz. Das Produkt können Personen abschliessen, die mehr als das 1,5-fache des BVG-Maximallohnes verdienen (aktuell 126'900 Franken). Personen ...

