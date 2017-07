Dortmund (ots) - Der Tod eines nahestehenden Menschen ist emotional aufreibend. Nicht nur finanziell, sondern auch menschlich und organisatorisch können Kunden der Continentale ihre Angehörigen entlasten: Ab einer versicherten Summe von 7.500 Euro ist im Tarif Continentale SterbeGeld Classic ein umfangreiches Bestattungspaket enthalten.



Angehörige finanziell entlasten



Mehr als 6.000 Euro geben Hinterbliebene für eine Bestattung aus - unter anderem für Grabstätte, Anzeigen, Sarg und Blumenschmuck. Wer seine trauernden Angehörigen finanziell entlasten will, sorgt mit einer Sterbegeldversicherung privat vor. Der Einstieg ist bei der Continentale mit einem monatlichen Beitrag ab 5 Euro oder neu ab einem Einmalbeitrag von 2.500 Euro möglich.



Umfassende emotionale und organisatorische Hilfe für die Trauernden



Umfangreiche Hilfe im Trauerfall bietet auf Wunsch der Angehörigen das Bestattungspaket: Die Experten des unabhängigen Dienstleisters WDS.care stehen an 7 Tagen in der Woche 24 Stunden telefonisch zur Verfügung. Außerdem organisieren sie auf Wunsch alles - von der Abholung des Verstorbenen über die Trauerfeier bis hin zur Bestattung. Um die notwendigen Dokumente kümmern sie sich ebenfalls. Ein Bestatter vor Ort begleitet die Trauernden individuell. Verstirbt der Ehepartner, unterstützt WDS.care außerdem bei der Suche nach einer Hilfe für den Haushalt.



Das Continentale SterbeGeld Classic kann jeder ab 40 Jahren abschließen - ohne Gesundheitsprüfung. Bei laufender Beitragszahlung darf der Kunde bei Vertragsabschluss höchstens 75 Jahre alt sein, bei einem einmaligen Beitrag 80 Jahre. Spätestens wenn der Versicherte das Alter 85 erreicht, zahlt er den laufenden Beitrag nicht mehr. Zur garantierten Versicherungssumme kommt im Leistungsfall noch die erreichte Überschussbeteiligung hinzu.



Lebenslanger Schutz ab dem ersten Tag bei Unfall



Im Fall eines Unfalltodes gibt es vom ersten Tag an die volle versicherte Summe. Bei einer anderen Todesursache erstattet die Continentale in den ersten drei Versicherungsjahren die eingezahlten Beiträge. Nach Ablauf des dritten Jahres zahlt sie immer die volle Summe plus die erreichte Überschussbeteiligung. Bei einer garantierten versicherten Summe von 7.500 Euro zahlt ein 40-Jähriger für das Continentale SterbeGeld Classic 20,79 Euro monatlich.



Weitere Informationen finden freie Vermittler unter www.contactm.de/sterbegeld-classic.



125 Jahre Continentale Lebensversicherung - ein sicheres Zuhause für die Zukunft:



Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.



Seit 125 Jahren steht die Continentale Lebensversicherung AG für Verlässlichkeit und Solidität. Heute betreut sie rund 748.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 734 Millionen Euro. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Auch für die Zukunft bietet die Gesellschaft ihren Kunden ein sicheres Zuhause. Dafür sprechen die traditionell konservative Kapitalanlagepolitik, der ausgeglichene Bestandsmix und Kennzahlen wie die sehr gute Eigenkapitalausstattung und die hohe Überschussbeteiligungsquote. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.



