Beim Euro ist derzeit jede Menge Bewegung drin. In der vergangenen Woche stieg die Gemeinschaftswährung über die Marke von 1,14 Dollar. In dieser Woche ging es wieder darunter. Spannung verspricht vor allem das Vorgehen der großen Notenbanken, der Fed in den USA und der EZB in Europa. Devisenexpertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank glaubt, dass sich die Märkte in ihrer Einschätzung der Geldpolitik der EZB und der Fed aktuell täuschen. Außerdem geht Nguyen im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die heutige Zinssitzung der australischen Notenbank ein.