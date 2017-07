Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Autohersteller sind noch unentschieden, ob sie die Kosten der geplanten Nachrüstung von Diesel-Autos vollständig übernehmen. Der Präsident des Verbandes der Autoindustrie, Matthias Wissmann, versprach den deutschen Autokäufern lediglich, dass die Hersteller die Kosten für die Entwicklung der Software tragen. Am 2. August trifft sich Deutschlands führende Industriebranche mit der Bundesregierung zum Nachrüst-Gipfel, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Die ausländischen Autobauer prüfen noch, ob sie sich an der Initiative beteiligen wollen.

Die deutschen Hersteller bieten der Politik an, bei der Hälfte der Dieselautos mit der Schadstoffklasse Euro 5 mit einem Softwareupdate der Motorensteuerung den Ausstoß giftiger Stickoxide zu vermindern. Damit sollen sie beinahe so sauber werden die Pkw mit der höchsten Schadstoffklasse Euro 6. Dafür müssten 3 Millionen betroffene Fahrzeuge zurück in die Werkstätten gerufen werden. "Wie wir es mit den Werkstattkosten machen, da wird jeder Hersteller bis zum 2. August eine klare Antwort haben", sagte Wissmann zu den Kosten der Reparatur. Auch Volkswagen werde zum Autogipfel kommen, obwohl ein Teil der Autos der Wolfsburger wegen des Dieselskandals bereits umgerüstet ist.

Die Autoindustrie will damit allgemeine Fahrverbote für Selbstzünder in den Innenstädten verhindern, wie sie am prominentesten in Hamburg, Stuttgart oder München drohen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird voraussichtlich im Herbst am Fall Düsseldorf exemplarisch zu dem Streitthema entscheiden. Wegen der Verunsicherung und des drohenden Diesel-Banns haben gebrauchte Diesel deutlich an Wert verloren.

Durch das Softwareupdate soll der giftige Stickoxidausstoß um rund ein Viertel gesenkt werden. Mit dem Gipfel will die Branche das Thema gerne vom Tisch bekommen, und zwar für ganz Deutschland. "Wir wollen keinen Verschiebebahnhof", betonte der VDA-Präsident.

Anders als die Industrie hat Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) in der Vergangenheit darauf bestanden, die gesamte Dieselflotte in Deutschland nachzurüsten. Das würde auch ältere Modelle mit der Schadstoffklasse Euro 4 und Euro 3 betreffen, was die Hersteller ablehnen. Die Umweltministerin hatte stets verlangt, dass die Autobauer die Kosten komplett tragen sollten. Bayern ist bereist vorgeprescht und hat sich mit BMW und Audi darauf geeinigt, dass die beiden Unternehmen der Hälfte ihrer Euro-5-Dieselwagen ein Update verpassen. Die Einigung gilt als Blaupause für den Bund.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2017 07:21 ET (11:21 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.