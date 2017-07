Mainz (ots) - Samstag, 8. Juli 2017, ab 20.15 Uhr Erstausstrahlungen



Mit dem Eröffnungskonzert des "Rheingau Musik Festivals" unter der Leitung von Andrés Orozco-Estrada und einem Konzert vom "Verbier Festival" 2016, bei dem der ungarische Pianist András Schiff Bach, Haydn, Beethoven und Mozart spielt und dirigiert, setzt 3sat seinen Festspielsommer fort.



Das Eröffnungskonzert des "Rheingau Musik Festivals", das 2017 zum 30. Mal stattfindet, wird traditionell in der Basilika des Klosters Eberbach aufgeführt. 3sat zeigt am Samstag, 8. Juli 2017, 20.15 Uhr, eine Aufzeichnung des Konzerts in Erstausstrahlung. In diesem Jahr setzt das hr-Sinfonieorchester, geleitet von seinem kolumbianischen Chefdirigenten Andrés Orozco-Estrada, seine Wagner-Vorspiel-Reihe mit drei weiteren Ouvertüren des Musikdramatikers fort. Die Helden der beiden romantischen Opern "Lohengrin" und "Der fliegende Holländer" sowie der tragischen Oper "Rienzi" begegnen in dem Programm der "Symphonie fantastique" von Hector Berlioz.



Direkt im Anschluss, um 21.55 Uhr, folgt in 3sat das "Verbier Festival 2016: András Schiff" in Erstausstrahlung. Vor der Kulisse der Schweizer Alpen spielt und dirigiert die Pianisten-Legende die großen Meisterwerke der Klavierliteratur von Bach, Haydn, Beethoven und Mozart. Der ungarische Pianist gehört zu den Größen der heutigen Musikwelt, und seine Aufnahmen zählen zu den bedeutsamen Interpretationen der klassischen Musik.



Weiter geht es im 3sat-Festspielsommer am Samstag, 15. Juli 2017, 20.15 Uhr, mit "Klassik am Odeonsplatz 2017" live und um 21.55 Uhr mit dem "Verbier Festival 2016: Eröffnungskonzert".



