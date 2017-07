PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE

Liebe Trader,

Das Wertpapier von ProSiebenSat.1 Media erlebte ihren Höhepunkt im November 2015 mit einem Verlaufshoch von 50,95 Euro und schlug anschließend in eine abwärts gerichtete Trendphase ein. Diese drückte die Kursnotierungen exakt ein Jahr später auf ein Verlaufstief von 31,32 Euro abwärts, wo anschließend eine kurzfristige Gegenbewegung gestartet werden konnte und knapp über die Marke von 40,00 Euro abwärts reichte. Dieses Niveau konnte jedoch nicht nachhaltig gehalten werden, Marktteilnehmer etablierte ein Doppeltop und schickten das Wertpapier wieder gen Süden. Im heutigen Handel ist der Wert unter die Horizontalunterstützung von 36,50 Euro abgerutscht und hat damit ein weiteres Verkaufssignal aufgestellt, Anleger entledigen sich der Aktie. Die nächste größere Unterstützung ist jedoch noch ein Stück weit entfernt und kann kurzfristig für den Aufbau von Short-Positionen genutzt werden.

Short-Chance:

Sobald es mit dem Wertpapier von ProSiebenSat.1 Media nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs unter 36,50 Euro abwärts geht, sind weitere Abgaben auf das Niveau von 35,74 Euro zu erwarten. Darunter könnte es kurzfristig sogar bis in den Bereich von glatt 35,00 Euro weiter abwärts gehen, das hervorragend für kurzfristiges Short-Investment geeignet. Die Verlustbegrenzung sollte sich bei einem direkten Short-Engagement aber noch knapp oberhalb der Marke von 38,20 aufhalten, eine deutliche Entschärfung der aktuell angespannten charttechnischen Lage ist allerdings erst oberhalb von 37,90 Euro zu erwarten und führt in den Bereich von 38,74 Euro wieder aufwärts. Ein richtiger Befreiungsschlag kann aber erst oberhalb der 200-Tage Durchschnittslinie gelingen und zurück an die Jahreshochs bei 41,77 Euro aufwärts führen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order: 36,50 Euro

Kursziel: 35,74 / 35,00 Euro

Stopp: > 38,20 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,70 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



ProSiebenSat.1 Media SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 36,56 Euro; 13:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.