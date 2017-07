Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P: Fall Italien zeigt Probleme bei Vollendung der Bankenunion

In Italien ist mit der Auffanglösung für die beiden italienischen Kriseninstitute Veneto Banca und Banca Popolare di Vicenza der Teufelskreis zwischen den strauchelnden Banken und dem helfenden Staat nicht durchbrochen worden. Zu diesem Schluss kommt die Ratingagentur S&P Global Ratings in einem aktuellen Report. Der massive Einsatz von Steuergeld in diesem Fall lasse es unwahrscheinlich erscheinen, dass Europas Politiker beim unvollendeten Projekt einer wirklichen Bankenunion schnelle Forschritte machten.

Deutsche Unternehmen im Ausland optimistischer

Die deutschen Unternehmen im Ausland blicken wieder zuversichtlicher auf die globale Konjunktur. "Die Aussichten für die Weltwirtschaft sind so positiv wie lange nicht", fasste DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier am Dienstag in Berlin das Ergebnis des AHK World Business Outlook für das erste Halbjahr 2017 zusammen. Für 2017 erwartet der DIHK demnach ein Weltwirtschaftswachstum von 3,6 Prozent.

VDA: Brexit schwächt deutsche Autoproduktion ab

Der Brexit-Beschluss der Briten belastet die Autoproduktion in Deutschland. Nach Schätzung des Verbands der Automobilindustrie (VDA) werden dieses Jahr in den deutschen Autowerken 5,6 Millionen Autos vom Band laufen und damit 2 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Auch der Export dürfte mit 4,3 Millionen Fahrzeugen leicht unter dem Vorjahresniveau bleiben. Hier wirke sich zum einen die Abschwächung des britischen Marktes aus, zum anderen die steigende Auslandsproduktion, sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann bei der Halbjahresprognose seines Verbandes in Berlin.

Deutscher Automarkt schrumpft im Juni um 3,5 Prozent

In Deutschland sind im vergangenen Monat weniger Autos als im Vorjahreszeitraum verkauft worden. Wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilte, wurden im Juni 327.693 Neuwagen zugelassen, 3,5 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. Im ersten Halbjahr stand gleichwohl ein Plus von 3,1 Prozent zu Buche.

Mit Anleihen lässt sich spielend Geld verlieren

Zarte Hinweise von Notenbankern über eine Normalisierung der Geldpolitik rüttelten in der Vorwoche die Finanzmärkte durch. Sie erinnerten auch nur allzu sehr daran, wie anormal die Situation an den Anleihemärkten immer noch ist. Zu allem Übel sind zahlreiche Anleger gegen nach oben schnellende Renditen überhaupt nicht abgesichert. Am Anleihemarkt lässt sich spielend leicht Geld verlieren.

Neues Rekordtief bei Wochentender der EZB

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft weiter abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 8,3 nach 11,6 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Damit wurde ein neues Rekordtief markiert; der bisherige Tiefstand war am 13. Juni mit einer Zuteilung von 11,0 Milliarden Euro verzeichnet worden.

Schwedens Notenbank lässt Leitzins bei minus 0,50 Prozent

Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins auf dem Rekordtief von minus 0,50 Prozent belassen. Zugleich erklärte sie, dass eine Zinssenkung auf kurze Sicht "weniger wahrscheinlich als zuvor" sei. Sie machte allerdings die Einschränkung, dass der Geldpolitische Rat bereit sei, weitere Lockerungsschritte zu unternehmen, sollten diese nötig werden, um die Inflation zu stabilisieren. Das Inflationsziel der Notenbank liegt bei 2 Prozent.

US-Ölkonzerne kämpfen gegen schärfere Russlandsanktionen

Die US-Ölindustrie macht mobil gegen verschärfte Russland-Sanktionen. So haben Exxon und andere Konzerne der Branche ebenso wie US-Präsident Donald Trump Bedenken gegen ein entsprechendes Gesetz geäußert. Dadurch würden womöglich Öl- und Gasprojekte rund um den Globus scheitern, bei denen russische Partner mit an Bord sind.

Katar kündigt Steigerung seiner Erdgasproduktion um ein fast ein Drittel an

Der bedrängte Golfstaat Katar hat eine kräftige Steigerung seiner Erdgasproduktion angekündigt. Bis 2024 werde Katar rund 30 Prozent mehr Erdgas produzieren, sagte der Chef des staatlichen Konzerns Qatar Petroleum, Saad Sherida Al-Kaabi. Die Produktion werde dann bei 100 Millionen Tonnen liegen. Katar ist Weltmarktführer bei verflüssigtem Erdgas (Liquified Natural Gas oder LNG). "Wir werden hier für sehr lange Zeit die Führung behalten", sagte Al-Kaabi.

SPD-Politikerin Schwesig zur Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns gewählt

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat die frühere Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) zur neuen Ministerpräsidentin gewählt. In einer Sondersitzung des Parlaments in Schwerin erhielt die 43-Jährige am Dienstag 40 von 70 gültigen Stimmen, wie Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider (SPD) mitteilte. Schwesig folgt auf ihren Parteikollegen Erwin Sellering, der Ende Mai wegen einer schweren Krebserkrankung den Verzicht auf alle politischen Ämter ankündigte.

Kompromiss rettet TV-Duell zwischen Merkel und Schulz

Das für den 3. September angesetzte TV-Duell zwischen CDU-Chefin Angela Merkel und SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz stand offenbar kurz vor der Absage durch die Kanzlerin und ist nur durch das Entgegenkommen der beteiligten Fernsehsender gerettet worden. Zusammen mit Sat.1, RTL und ZDF habe man den Wunsch gehabt, das Duell "dramaturgisch neu zu gestalten", teilte die ARD mit. Allerdings: "Die Vertreter der Bundeskanzlerin waren mit diesen dramaturgischen Veränderungen nicht einverstanden und lehnten eine Teilnahme unter diesen Bedingungen ab."

Eilklage gegen Kopftuchverbot in hessischer Justiz in Karlsruhe gescheitert

Eine muslimische Rechtsreferendarin ist mit ihrer Eilklage gegen das Kopftuchverbot in der hessischen Justiz gescheitert. Das Gebot der staatlichen Neutralität und Distanz in gerichtlichen Verfahren wiegt bis zur Entscheidung im Hauptverfahren schwerer als die Religions- und Berufsfreiheit der Klägerin, wie das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag in Karlsruhe veröffentlichten Beschluss entschied.

China weist Trump-Vorwürfe nach Nordkoreas Raketentest zurück

Nach dem neuerlichen Raketentest durch Nordkorea hat China Vorwürfe von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, Peking mache nicht genug Druck auf Pjöngjang. Das chinesische Außenministerium erklärte am Dienstag, es setze sich "unnachgiebig" für eine Lösung der Spannungen in der Region ein. China gilt als Verbündeter der Führung in Pjöngjang.

Überschwemmungsgefahr und Flugausfälle wegen Taifuns in Japan

Ein Taifun hat am Dienstag in Japan zu dutzenden Flugausfällen geführt und Warnungen vor Überschwemmungen ausgelöst. Begleitet von starkem Regen traf der Wirbelsturm "Nanmadol" mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 144 Kilometern pro Stunde in Nagasaki im Südwesten des Landes auf Land, wie der nationale Wetterdienst mitteilte.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 04, 2017 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.