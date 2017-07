Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Carsten Schneider hat die am Montag vorgestellten Steuerpläne von CDU und CSU massiv kritisiert. Es handele sich um eine "Blackbox", sagte Schneider zu Journalisten in Berlin. "Eine wuchtige Steuerentlastung ist das nicht." Die Ankündigungen der Union passten zudem "mit den verfügbaren Mitteln nicht zusammen", monierte der SPD-Finanzexperte. "Es fehlt die Gegenfinanzierung."

Schneider kritisierte auch Pläne zu einer steuerlichen Forschungsförderung oder zur Förderung des Wohnungsbaus aus Steuermitteln, weil dabei "Mitnahmeeffekte" zu befürchten seien. Besser seien Zuschüsse. Die Union aber wolle die Besteuerungsgrundlage durch Subventionen verringern, was völlig falsch sei.

CDU und CSU haben in ihrem Wahlprogramm eine jährliche Entlastung bei der Einkommensteuer um rund 15 Milliarden Euro angekündigt. Zudem wollen sie den Solidaritätszuschlag ab 2020 schrittweise abschaffen - nach der Wahl in einem ersten Schritt mit einer Entlastung von 4 Milliarden Euro. Der Spitzensteuersatz soll künftig erst bei einem steuerpflichtigen Jahreseinkommen von 60.000 Euro greifen.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hatte bereits vergangene Woche eingeräumt, dass man "mit 15 Milliarden nicht allzu viel bewirken" und "im Einkommensteuerbereich keine sensationellen Bewegungen machen" könne. Seine Finanzplanung weist für den Bund von 2019 bis 2021 insgesamt noch freie Mittel von rund 15 Milliarden Euro aus.

Die SPD sieht in ihrem Wahlprogramm ebenfalls eine Entlastung von rund 15 Milliarden Euro bei der Einkommensteuer vor, will aber anders als die CDU einen Teil davon durch höhere Steuern für Gutverdiener zurückholen. Geplant ist ein neuer Spitzensteuersatz von 45 Prozent und eine Anhebung der so genannten Reichensteuer auf 48 von zurzeit 45 Prozent.

