Die Mobilität der Zukunft wird laut Bosch von Elektro-Kleinfahrzeugen geprägt: Der Autozulieferer erwartet, dass sich die Nachfrage verdreifachen wird.

Roller und kleine Elektrofahrzeuge werden nach Einschätzung des Autozulieferers Bosch in den kommenden Jahren den Stadtverkehr in Metropolen stark prägen. "Kleine Elektrofahrzeuge haben weltweit eine große Zukunft", sagte Bosch-Vertriebschef Markus Heyn am Dienstag auf einer Technologiekonferenz des Unternehmens in Boxberg. Und das gelte nicht nur für Asien, wo heute allein schon mehr als 30 Millionen Elektroroller pro Jahr verkauft werden, sondern auch für Europa. Nach Schätzungen werde die Jahresproduktion von Rollern und kleinen Elektroautos bis 2020 auf 100 Millionen Stück zunehmen.

Bei Bosch sei das Geschäft mit Teilen für Elektromotoren oder mit Ladegeräten derzeit noch klein. In den kommenden Jahren werde es sich jedoch jährlich verdoppeln, ergänzte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...