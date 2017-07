Paris (ots/PRNewswire) -



Der HEC Paris Incubator - Teil des Entrepreneurship Center der Schule - zieht heute in die Station F, den weltgrößten Startup-Campus der Welt. Die 73 Startups der Wirtschaftsschule bezogen einen 700 m² großen offenen Raum und kommen ab sofort in den Genuss des Netzwerks von HEC Paris, das den Ausbau ihrer neuen Unternehmen beschleunigen wird.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160921/410458LOGO )



In der Station F verdreifacht der HEC Paris Incubator sowohl seine Größe im Hinblick auf die Fläche (von 230 m² auf 700 m²) als auch die Anzahl der betreuten Startups (von 25 auf 73). Der HEC Paris Incubator wird seine Vielfalt auch weiter kultivieren, dank seiner 18 Geschäftsbereiche, der Anzahl der Startups, die von Frauen mitgegründet werden (43 %), der Beteiligten an sich, der physischen Produkte sowie der Verbindungen, seiner Unternehmer im Alter zwischen 20 und 60 Jahren und der Dutzenden von Nationalitäten, die diese vertreten.Dies trägt dazu bei, eine Gemeinschaft der wechselseitigen Hilfe zu schaffen, deren Ziel es ist, den Wert der Erzeugnisse zu optimieren.



Die Einrichtung diese neuen Zentrums in einem symbolträchtigen Campus bietet die Möglichkeit, die Gemeinschaft des HEC Paris mit seinen Unternehmern zusammenzubringen. "Unsere Gemeinschaft von Startup-Unternehmern war sehr begeistert von diesem Projekt", erklärt Antoine Leprêtre, Manager des Incubator. "Wir beim HEC Paris glauben daran, dass die Ausbildung von Unternehmen und Innovatoren einen nachhaltigen Einfluss auf die Wirtschaft haben kann. Indem wir uns selbst in der Station F fest etablieren, möchten wir unser gesamtes Wissen und unser Netzwerk in den Dienst der Unternehmen von Morgen stellen."



Mit mehr als 1.000 Startups vor Ort, 3.000 Arbeitsstationen, 60 Sitzungsräumen, 8 Veranstaltungsräumen und 26 Support-Programmen (darunter Facebook, Private Sales, Ashoka ...) stellt die Station F ein einzigartiges Umfeld für Emulation und kollaborative Arbeit dar. Und das alles unter einem Dach. Die laufenden Support-Programme bündeln ihre Ressourcen, um Startups dabei zu helfen, von einem beispiellosen Angebot an Workshops und Konferenzen zu profitieren. Die wesentlichen Aktiva der Station F sind ihre vertraglichen Partnerschaften mit zahlreichen Serviceanbietern, die tägliche Anwesenheit ihrer Anleger und die internationale Präsenz ihres Campus. Dadurch können Unternehmer Zeit dabei sparen, ihre eigenen individuellen Unternehmen zu entwickeln.



Der HEC Incubator ist ein Startup der Startups. Er ermöglicht es Unternehmern, ihre Ziele in einem Jahr zu erreichen - was ihnen sonst in drei Jahren kaum möglich gewesen wäre. Es ist ein maßgeschneidertes Support-Programm: Je nach den Anforderungen der Inkubatoren und deren spezifischen Eigenschaften (Sektor, Alter usw.) passt der Inkubator sein Angebot den Bedürfnissen des Startups auf wöchentlicher Basis individuell an.



HEC Startups in der Station F sind: Absolutely French, AdAlong, Advitam, ALFINEO, art meets art, askAndy, BATIPHOENIX, BimBimGo, BioPharmScreener, Born to Learn, Citron, Clovis, Copelican, Cycloponics, Data Soluce, Dataswati, DIGISTRATES PHARMA (Pharmizz), Dropcontact, Endeer, Épaté, FEM 21, Gameo, Garantme, GeoUniq, Hyphen Pro, Innovinco, Joe&Avrel's, JUST HELP, Kobus Tech, La Mama des chantiers, LABORATOIRES ESTHÉTIC, Laboté, Labstorant, LAMPION, Le Village Potager, Lead Guru, LeCiseau, Les 3Dandies, Les filles en rouge, Les Sublimes, LexDev, LoveAffr, Luko, Madumbo, Medadom, medGo, Medway Assistance, MeilleureCopro, Menestia, Mon Beau Terroir, My Job Glasses, NEYB'S, Nouveausouffle, On The Prairie, Optimetriks, Peers Up, Postmii, Révèle, Rue Rangoli, SEAVER, Sillages Paris, Simundia, skilbill, Smart Monument, Smirk, Solen, SPARTAN, Spred, Tripafrique, TRONE, Up2School, Vegg'up, YOGIST.



OTS: HEC PARIS newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121913 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121913.rss2



Pressekontakt: Julie Dobiecki dobiecki@hec.fr +33-1-39-67-94-39 HEC Paris International Press Officer 1 rue de la Libération 78351 Jouy en Josas Cedex France (M) +33-0-6-37-39-62-99