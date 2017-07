München (ots) -



Die Premiummarke COSMOPOLITAN und das soziale Netzwerk Facebook haben sich zusammengetan, um gemeinsam eine innovative Aktion umzusetzen. Seit Mai hatten COSMOPOLITAN Facebook-Fans die Chance, die Print-Ausgabe des Magazins aktiv mitzugestalten. Am 6. Juli erscheint diese ganz besondere Facebook-Community-Ausgabe, die beide Partner zusammen mit den Fans in der Live Week feiern. Dazu ist die Redaktion von COSMOPOLITAN in das Hamburger Facebook-Büro eingezogen und sendet vom 3. bis 7. Juli eine Woche lang Live-Videos.



Marieke Abt, Managing Editor COSMOPOLITAN.de, verrät, worauf Leserinnen und Fans sich während der Live Week freuen dürfen: "Analog zu den redaktionellen Säulen von COSMOPOLITAN dreht sich natürlich auch während der Live Week alles um die Themen Mode und Beauty, Job und Karriere sowie Erotik und Partnerschaft. Es wird Experten-Talks geben, Beauty-Tutorials mit nutzwertigen Tipps sowie Behind the Scenes-Formate mit Model und Influencerin Stefanie Giesinger. Ein besonderes Highlight ist der exklusive Live-Gig mit Clueso."



Um die Aktion bekannt zu machen und die Fans möglichst interaktiv einzubinden, haben Facebook und COSMOPOLITAN gemeinsam über 60 Video- und Live-Posts gemacht: Über Facebook, cosmopolitan.de und Instagram wurden so allein mit den Aktions-Videos bereits über 3,3 Millionen Frauen in der relevanten Premiumzielgruppe erreicht - schon jetzt ein toller Erfolg. Stefan Meister, Leiter des Projekts auf Seiten Facebooks, meint dazu: "Die mobile Bewegtbildnutzung geht gerade überall durch die Decke. Für moderne Medienmarken ist es daher enorm wichtig, sich diesem Megatrend zu öffnen. Wir von Facebook wollen dazu Hilfestellung leisten. Gemeinsam mit der Bauer Media Group schaffen wir hier einen Best Case, an dem sich andere Publisher orientieren können - sowohl was die für den mobilen Konsum optimierten Videoformate angeht, als auch im Hinblick auf innovative Vermarktungskonzepte. Mit unserer Aktion sind wir unmittelbar am Puls der Zeit."



Die Aktion zeichnet sich durch die hohe Crossmedialität und den echten 360-Grad-Ansatz aus: Der digital und durch die Fans entstandene Content fließt direkt in die gedruckte COSMOPOLITAN ein. Für Chefredakteurin Anja Delastik ist diese Ausgabe etwas ganz Besonderes: "Von der Themenfindung über die Zusammenarbeit mit Facebook und den Digital-Kollegen bis hin zum Titelbild: Bei dieser Ausgabe war alles neu und aufregend. Als Highlight der August-Ausgabe gibt es die COSMOPOLITAN mit drei verschiedenen Cover-Motiven am Kiosk: Dabei präsentiert unser Titelstar Stefanie Giesinger gemäß unseres Claims 'Fun.Fearless.Female.' jedes Mal eine andere Facette." Die Leserinnen haben beim Kauf so die Möglichkeit, ihr ganz persönliches Lieblings-Motiv auszuwählen.



Über COSMOPOLITAN



COSMOPOLITAN ist die weltweit bekannteste Premiummarke, erscheint mit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 Millionen Leserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland ist COSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke und erreicht 1,55 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppe der Frauen von 14 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment mit einer Reichweite von 1,33 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,4 Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über die Digital-Kanäle - von der Webseite über Facebook und Instagram bis hin zu Snapchat und WhatsApp. "Fun.Fearless.Female." - Mit diesem redaktionellen USP und Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITAN ihre Leserinnen crossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere, Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische, moderne und selbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt, erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte 2016 einen durchschnittlichen Gesamtverkauf von 247.540 Exemplaren (IVW 1-4 2016).



Über Bauer Premium



Unter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY, SHAPE, InTouch Style und ab 29. März zusätzlich "einfach.sein". Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.



