Heilbronn (ots) - Linkspartei-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht kritisiert die Äußerungen von CDU-Generalsekretär Peter Tauber über Minijobber. Wagenknecht sagte der "Heilbronner Stimme" (Mittwoch). "Taubers Bemerkung ist ein Beweis dafür, dass die Union die Millionen Menschen, die in Deutschland in ungesicherten, schlecht bezahlten Jobs arbeiten müssen, abgeschrieben hat und für sie keinerlei Mitempfinden hat. Dazu passt, dass das Wahlprogramm der Union keinen einzigen Vorschlag enthält, der die Lebenssituationen dieser Menschen verbessern würde."



