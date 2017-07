Zehn Jahre ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE: Wie eine Asset-Klasse erwachsen wurde

* Track Record von 6,35 Prozent annualisierter Rendite in EUR seit Auflage * Marktvolumen für Anleihen von Schwellenländeranleihen hat sich seit Fondsauflage verfünffacht * EM-Corporates bieten ähnliche Renditen wie US-High-Yield-Anleihen bei

gleichzeitig deutlich geringeren fundamentalen Risiken

Der ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE feiert sein zehnjähriges Jubiläum. "Seit unserem Start in dieser Asset-Klasse ist das Universum für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern spürbar gereift", sagt Péter Varga, Senior Professional Fund Manager Emerging Market Corporates bei der Erste AM. "Während wir damals einer der ersten Asset-Manager in dieser Anlageklasse waren, hat sich der Markt in den vergangenen Jahren verfünffacht. Mit einem Volumen von 1,7 Billionen US-Dollar ist er heute fast so groß wie der für US-High-Yields." In Zukunft könnten Anleihen von Schwellenländerunternehmen (EM-Corporates) sogar eine noch größere Rolle spielen, davon ist der Experte überzeugt.

Eine attraktive Alternative zu US-High-Yields Insbesondere für Institutionelle Anleger mit längerfristigem Anlagehorizont sind EM-Corporates eine attraktive Anlageklasse. "Schwellenländerunternehmen weisen eine deutlich geringere Verschuldung auf als Unternehmen aus entwickelten Ländern. Das durchschnittliche Kreditrating liegt im Bereich BBB- bis BB+, also an der Schwelle zum High-Yield-Segment", berichtet Varga. Allerdings entspräche die Verschuldung aller Schwellenländerunternehmen gerade einmal rund der Hälfte der Schuldenlast von US-High-Yield-Emittenten. "Für Investoren bedeutet das: ähnliche Renditen wie im US-High-Yields-Bereich bei gleichzeitig deutlich geringeren fundamentalen Risiken", so der Experte.

Warum EM-Corporates nicht nur für Institutionelle interessant sind Mit Blick auf den demografischen Wandel erwartet Varga aber auch von Privatinvestoren ein größeres Engagement in Anleihen von Schwellenländerunternehmen: "Die Menschen werden älter und werden entsprechend weniger in Aktien und dafür eher im Bereich Fixed Income investieren", so Varga. Dabei dürften EM-Corporates in den Fokus rücken, denn sie böten längerfristig eine Rendite von fünf bis sechs Prozent in US-Dollar. Risikobereinigt sei dies attraktiver als das, was Aktien darstellen. Und selbst in Zeiten steigender Rendite seien die Risikoaufschläge noch hoch genug, um negative Effekte abzufedern.

Seit Auflage des ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE im Jahr 2007 haben Varga und sein Team eine annualisierte Wertentwicklung von 6,35 Prozent erzielt. Mit diesem Track-Record wurde das Fondsmanagement bereits mehrfacht ausgezeichnet, darunter mit einem Morningstar-Rating von fünf maximal möglichen Sternen. Das Fondsvolumen beträgt aktuell 431 Millionen Euro (Stand: 30.06.2017). Das zuständige Fondsmanagement-Team verwaltet knapp 1,7 Milliarden EUR in Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern - Publikumsfonds und institutionelle Mandate zusammengerechnet.

ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE - Eckdaten

Institutionelle Tranche: ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE

AT0000A05HQ5 (Ausschüttend) AT0000A05HR3 (Thesaurierend) Erstausgabetag: 02. Juli 2007

Erster Rechenwert: USD 100,-- am 03. April 2017

Ausgabeaufschlag: 3,50 % Verwaltungsgebühren: bis zu 0,96 % p.a. Rücknahmepreis: Errechneter Wert Geschäftsjahr: 01.07 bis 30.06 Ausschüttungsdatum: 01.10 Depotbank: Erste Group Bank AG

KESt-Kategorie: Endbesteuert für österreichische Privatanleger; die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des jeweiligen Anlegers ab und bezieht sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der

Erstellung dieser Unterlage. Emittent: ERSTE-SPARINVEST KAG

Vorteile des Fonds * Chancen auf attraktiven Ertrag durch die interessantesten Unternehmensanleihen der Emerging Markets.

* Weltweite Streuung in Schwellenländer. * Fremdwährungen überwiegend gegenüber dem Euro abgesichert. * Risikostreuung durch eine Vielzahl von Anleihen verschiedenster

Emittenten.

Risiken des Fonds * Erhöhtes Risiko durch mittlere bis geringe Schuldnerbonität der partizipierenden Unternehmen

* Emerging Markets unterliegen traditionell hohen Schwankungen * Größere Kursschwankungen sind sohin möglich. * Kapitalverlust ist möglich

Rückfragen an:

Erste Asset Management, Communications & PR

Nathalie Boyke Tel. +43 (0)50 100 19781 E-Mail: nathalie.boyke@erste-am.com Paul Severin Tel. +43 (0)50 100 19982 E-Mail: paul.severin@erste-am.com Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, 1100 Wien www.erste-am.com Sitz Wien, FN 102018b, Handelsgericht Wien, DVR 0468703

Edelman.ergo

Alexander Schmidt Tel. +49 (0)69 271 389 26 E-Mail: alexander.schmidt@edelmanergo.com David Beckmann Tel. +49 (0)221 912 887 51 E-Mail: david.beckmann@edelmanergo.com

Die Erste Asset Management GmbH ( www.erste-am.com) koordiniert und verantwortet die Asset-Management-Aktivitäten (Vermögensverwaltung mit Investmentfonds und Portfolio-Lösungen) innerhalb der Erste Group Bank AG. An ihren Standorten in Österreich sowie Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet sie ein Vermögen von 57,2 Milliarden Euro (per 30.12.2016). Die ERSTE-SPARINVEST ist Teil der Erste Asset Management und mit einem Fondsvolumen von 31,5 Milliarden Euro (per 30.12.2016) Marktführerin in Österreich.

Zu beachtende Hinweise:

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Die Prospekte (sowie dessen allfällige Änderungen) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und stehen - ebenso wie die "Wesentliche Anlegerinformation/KID" - Interessenten kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die "Wesentliche Anlegerinformation" erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage der betreffenden Verwaltungsgesellschaft, insbesondere www.erste-am.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Das Finanzprodukt sowie die dazugehörenden Produktunterlagen dürfen weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen angeboten, verkauft, weiterverkauft oder geliefert bzw. veröffentlicht werden, die ihren Wohnsitz/Sitz in einem Land haben, in dem dies gesetzlich verboten ist. Dies gilt insbesondere für folgende Länder: Australien, Großbritannien, Japan, Kanada, und die USA (einschließlich "US-Person" wie in der Regulation S unter dem Securities Act 1933 idjgF definiert). Stand: 10.1.2017

