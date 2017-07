Bei der Commerzbank sollen Tausende Jobs wegfallen. In einem ersten Schritt bot die Bank vielen Mitarbeitern an, in Altersteilzeit zu gehen. Doch die Resonanz auf das Angebot ist bislang offenbar mau.

Die Commerzbank will sich verkleinern: Gab es dort Ende März noch rund 41.600 Vollzeitjobs, soll die Stammbelegschaft bis 2020 auf 36.000 Stellen schrumpfen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich die Bank mit Arbeitnehmervertretern auf Rahmenbedingungen für den Stellenabbau geeinigt, die demnächst offiziell ...

