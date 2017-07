Berlin (ots) -



Bundesentwicklungsminister Gerd Müller stellte zum Messeauftakt seine Initiative TEXTILBÜNDNIS vor



Mit einem starken Andrang von Fachbesuchern aus allen Kontinenten ist heute Morgen die Modemesse Panorama Berlin eröffnet worden. Als Übersicht der wichtigsten Trends und Tendenzen der Frühjahr/Sommer 2018 Saison präsentieren noch bis Donnerstag über 700 Aussteller eine relevante Auswahl an Damen- und Herrenkollektionen, Schuhen und Accessoires von Produktspezialisten und Heritage-Brands über junge Nischenkollektionen bis hin zum Kernsegment führender Lifestyle-Marken.



Zum Messeauftakt stellte Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, seine Initiative TEXTILBÜNDNIS vor. Damit setzt sich der Minister für fair produzierte und gehandelte Mode ein. In der Initiative engagieren sich momentan rund 140 Verbände, Gewerkschaften, NGOs und Unternehmen, die etwa 50 Prozent des Textileinzelhandels abdecken. Mit seinem Auftritt auf der Panorama Berlin hat der Minister bei den Einkäufern aus aller Welt für das Textilbündnis geworben und die Konsumenten zum Kauf "fairer Mode" aufgerufen.



Die Panorama Berlin feiert mit ihrer zehnten Veranstaltung ein kleines Jubiläum. Seit ihrer Premiere im Januar 2013 hat sich die Leitmesse der Berlin Fashion Week als feste Größe im internationalen Trade-Show-Kalender etabliert und zählt heute zu den größten Modemessen Europas. Vom 4. bis 6. Juli präsentieren über 700 Aussteller (Modemarken) auf 45.000 Quadratmetern Hallenfläche relevante und marktstarke Brands der Frühjahr/Sommer 2018 Saison. Rund 100 Aussteller zeigen zum ersten Mal ihre Kollektionen auf der Panorama Berlin. Die Veranstalter erwarten über 50.000 Besuchern aus 96 Nationen auf dem Berlin ExpoCenter City.



Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der Panorama Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsführenden Gesellschafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.



