Paris (ots/PRNewswire) - HNA Group, ein weltweites Fortune 500 Unternehmen mit den Schwerpunkten Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen, gab heute bekannt, dass man am 30. Juni im L'Hotel d'Evreux in Paris, Frankreich, Gastgeber einer Reihe führender Akademiker und Spezialisten für internationale Beziehungen bei einem Symposium über das unlängst veröffentlichte Buch "DNA of HNA" von Hong Jun war. In Einklang mit den zentralen Themen des Buches konzentrierte sich die Diskussion auf den Ursprung der Erfolgsstory der HNA Group, ihre einzigartige Unternehmenskultur und die Fusion östlicher und westlicher Kulturen im modernen Zeitalter.



Die Referenten teilten auf dem Symposium ihre eigenen Sichtweisen und Erkenntnisse über die Gemeinsamkeiten zwischen den östlichen und westlichen Kulturen sowie die Bedeutung kultureller Integration an der Seite finanzieller und wirtschaftlicher Globalisierung mit dem Publikum. Zu den Teilnehmern zählten Professor Guo Yicai vom Imperial College London, Professor Yuri Pines von der Jerusalem Hebrew University, Associate Professor Zhang Xing von der Peking University, der bekannte Sinologe Jacques Pimpaneu, Renaud De Spens, der ehemalige Pressesprecher der französischen Botschaft in China, Cyrille Javary, Direktor des I Ching Paris Research Centre und Gerard Hua, Direktor der French China Foundation. Lu Ying, Vice Chairman der HNA Group, Zhang Ling, Deputy Chief Executive Officer der HNA Group, Gao Jian, Chief Operating Officer und Head of Human Resources der HNA Group, und Miao Weisheng vom HNA Economic Research Institute nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil, die im Rahmen der HNA Paris International Week stattfand, einer einwöchigen Veranstaltung der HNA Group zur Feier seiner weltweiten Plattform.



Lu Ying, Vice Chairman der HNA Group, sagte: " Bei der Paris International Week der HNA Group ging es um die Feier unserer weltweiten Errungenschaften und die Förderung des Dialogs zwischen den östlichen und westlichen Kulturen, und die Diskussion über "DNA of HNA" war ein gut zum Abschluss dieser Woche passender Anlass. Wir sind stolz, Gastgeber von bekannten Akademikern sowie Vertretern von Frankreich und China sein zu können, die nicht nur die Entwicklung der HNA Group untersuchten, sondern auch die tiefgründige Weise, wie sich östliche und westliche Gesellschaften integrieren und zusammenarbeiten, um eine harmonischere Weltgesellschaft zu kreieren."



"DNA of HNA" wurde ursprünglich am 18. May 2017 von der Zhonghua Book Company in China veröffentlicht und wird weltweit in sieben Sprachen verfügbar sein. Die HNA Group plant in diesem Jahr noch weitere Symposien und Podiumsdiskussionen an verschiedenen Standorten.



Über die HNA Group



Die HNA Group ist ein weltweites Fortune 500 Unternehmen mit den Schwerpunkten Tourismus, Logistik und Finanzdienstleistungen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1993 hat sich die HNA Group von einer regionalen Fluggesellschaft auf der Insel Hainan in Südchina zu einem internationalen Unternehmen mit einem Vermögenswert von etwa $ 145 Milliarden, über $ 90 Milliarden Jahresumsatz und einer internationalen Belegschaft von 410.000 Mitarbeitern entwickelt, die vorwiegend in Amerika, Europa und Asien stationiert sind. Das Tourismusgeschäft von HNA ist ein schnell wachsender, vertikal integrierter globaler Akteur mit marktführenden Positionen in den Bereichen Luftfahrt, Hotels und Reisedienstleistungen. HNA betreibt und investiert in beinahe 3.200 Hotels mit über 380.000 Zimmern in allen wichtigen Märkten und besitzt 1.250 Flugzeuge, die fast 100 Millionen Passagiere in weltweit 270 Städte transportieren. HNAs Logistikgeschäft hält eine Führungsposition bei Logistik und Lieferkettenmanagement in den Bereichen Fertigung, Seetransport, externe Zahlungsplattformen und Projektfinanzierung. Bei Finanzdienstleistungen ist HNA Chinas größte Nicht-Bank-Leasinggesellschaft und ein führender Anbieter verschiedener Aktivitäten in den Bereichen Ausrüstungsleasing, Versicherung, Vermögensverwaltung, Investment Banking und Kreditdienstleistungen.



