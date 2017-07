Uber stößt in Europa auf neuen Widerstand. Nach Einschätzung des Generalanwalts am EuGH dürfen die Mitgliedsstaaten Fahrdienste wie UberPop rechtlich verfolgen und verbieten. Das Urteil steht allerdings noch aus.

Dem Fahrdienst-Vermittler Uber droht im Rechtsstreit mit Frankreich eine Schlappe vor dem Europäischen Gerichtshof. In seinem Schlussantrag wies Generalanwalt Maciej Szpunar die Argumente von Uber France am Dienstag zurück. Der EuGH ist an die Empfehlungen seiner Generalanwälte zwar nicht gebunden, folgt ihnen aber oft.

Uber wird in Frankreich wegen seines Diensts UberPop strafrechtlich verfolgt. Dieser inzwischen eingestellte Service sollte über Ubers Smartphone-App Kunden mit Fahrern zusammenführen. Knackpunkt ist ...

