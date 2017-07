Köln (ots) -



Starkino in One: Am Samstag, den 8. Juli, zeigt der Sender für junge Erwachsene um 21.45 Uhr das oscarprämierte Biopic "The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben". In den Hauptrollen: Benedict Cumberbatch, der "Sherlock" aus der gleichnamigen britischen Kultserie, und Keira Knightley ("Fluch der Karibik"-Reihe). Das Drama beleuchtet die entscheidenden Lebensjahre des britischen Informatikers Alan Turing, der den Enigma-Code der Nazis entschlüsselte.



England, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs: Der Mathematiker Alan Turing (Benedict Cumberbatch) wird vom britischen Geheimdienst engagiert, um den Enigma-Code der deutschen Wehrmacht zu knacken. Sein Plan ist es, eine Rechenmaschine zu bauen, die den Code entschlüsselt. Alle halten Turing für größenwahnsinnig, nur die junge Mathematikerin Joan Clarke (Keira Knightley) hält zu ihm. Während Turing fieberhaft an einer Maschine arbeitet, kommen sich die beiden näher. Doch das Genie Turing hat ein streng gehütetes Geheimnis: Er ist schwul, und sollte das heraus kommen, droht das Scheitern der gesamten Operation.



Regie bei dieser packenden Mischung aus Politthriller und Drama führte Morten Tyldum ("Passengers"). Graham Moore erhielt 2015 für sein Drehbuch einen Oscar, insgesamt war der Film achtmal nominiert, darunter als bester Film, für den besten Hauptdarsteller (Cumberbatch) und für die beste Nebendarstellerin (Knightley).



"The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben", 8. Juli 2017, 21.45 Uhr, in One



