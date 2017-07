Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -



Neues "Golden Circle"-UPGRADE für Konzertpakete eingeführt! Kaufen Sie vor Montag, dem 31. Juli, ein und Sie erhalten 20 Prozent Rabatt



Yas Marina Circuit und Flash Entertainment gaben heute zwei der vier internationalen Hauptkünstler der diesjährigen Yasalam-Konzerte bekannt, die nach den jeweiligen Rennen des FORMEL 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2017 stattfinden werden.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/530201/Calvin_Harris_Abu_Dhabi_GP.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/530202/PINK_Abu_Dhabi_GP.jpg )



Der international renommierte DJ Calvin Harris kehrt zum Auftakt des viertägigen Festes am Donnerstag, dem 23. November, nach Abu Dhabi zurück, um die Reihe der Yasalam-After-Race-Konzerte 2017 mit energiegeladenen Musiktalenten der Spitzenklasse einzuleiten.



Der mit einem Grammy Award ausgezeichnete Musikproduzent, Songwriter und DJ Calvin Harris ist ein Aushängeschild der modernen Tanzmusik. Er hat Weltrekorde gebrochen und Spitzenplätze auf globalen Hitlisten eingenommen.



Den Höhepunkt der Party am Sonntag, den 26. November, wird P!NK sein, eine der weltweit kommerziell erfolgreichsten Pop-Sängerinnen, die das Rennwochenende abschließen wird.



P!NK hat den Begriff "Rockstar" neu definiert. Sie ist bekannt für tanzbaren Pop und Charts-stürmende Singles wie "Get the Party Started", "So What" und "Try".



Die Organisatoren gaben auch bekannt, dass die Renngäste die neue Möglichkeit haben, ihr Rennwochenende aufzuwerten, indem Sie ein "Golden Circle"-Upgrade für die After-Race-Konzerte erwerben. Diese 4-Nächte-Upgrade-Pakete bieten den besten Zugang zu den hochkarätig besetzten Konzerten und sind jetzt bei AED945 erhältlich.



Al Tareq Al Ameri, CEO der Yas Marina Circuit, sagte: "Wir freuen uns, unsere ersten Künstler für die diesjährigen Yasalam-After-Race-Konzerte bekanntzugeben.



Jedes Jahr bemühen wir uns, den Besitzern von Eintrittskarten einen noch größeren und besseren Wert zurückzugeben, indem wir vier Tage lang stets neue und aufregende Unterhaltung auf und abseits der Rennstrecke bieten. Wir freuen uns schon darauf, bald weitere Ankündigungen zu unserer After-Race-Starbesetzung zu machen. Und mit der Einführung der nun erhältlichen Golden-Circle-Eintrittskarte bekommen jene Fans die besten Plätze, die sie am meisten schätzen."



Wie immer besteht die einzige Möglichkeit eines Besuchs der vier Yasalam-After-Race-Konzertauftritten im Kauf einer Eintrittskarte für den Grand Prix von Abu Dhabi.



Tickets sind online auf http://www.yasmarinacircuit.com, beim Yas Marina Circuit Call Centre (800 927) oder unter +971 (0) 2 659 9800 sowie über die Smartphone-App und den Facebook-Shop von YasHUB erhältlich: http://www.facebook.com/yasmarinacircuit



OTS: Yas Marina Circuit newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120009 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120009.rss2



Pressekontakt: Nick Cooper Director Seven Media Mobil: +971-50-883-6715 E-Mail: nickcooper@sevenmedia.ae Jennifer Pearson PR Director Seven Media Mobil: +971-55-347-1496 E-Mail: jenniferpearson@sevenmedia.ae