Das neue Konzept ist eine Erfindung von PAVIGYM. Marcos Requena, CEO

von PAVIGYM und Erfinder von PRAMA, beschreibt das Konzept wie folgt:



"Keine Laufbänder. Keine Rudermaschine. Kein Heimtrainer. PRAMA

kombiniert tolle Trainer, Licht und Musik mit Trainingseinheiten, die

Kraft, Schnelligkeit, Agilität und mehr aufbauen", sagte er. "Es

bietet interaktive Monitore, druckempfindliche Bodenbeläge und Wände

und Beleuchtungskombinationen. Es überwacht die Herzfrequenz, stoppt

deine Sprints und interagiert mit dem Anwender."



Requena betont aber, dass es nicht nur um Spaß und Spiel geht.

Sinead Johnson vom Harbour Club Kensington sagte: "Harbour Club

Kensington ist der erste Club in London, der das neue Fitnesskonzept

PRAMA anbietet. Mit PRAMA können wir ein personalisiertes und doch

gemeinschaftliches Erlebnis anbieten."



Jennifer Coccia ist Fitnessleiterin bei Asphalt Green in New York

City und dem angeschlossenen PRAMA-Studio, das als AG6 firmiert.

Jennifer erklärt, wie sich PRAMA von anderen Methoden abhebt: "Wir

haben uns für PRAMA entschieden, da sich das System für

Fitnesseinsteiger genau wie für unsere Top-Athleten programmieren

lässt. Was den Leistungssport angeht, finden wir das

Reaktionszeit-Training besonders wertvoll. Dieser Aspekt lässt sich

außerhalb eines Wettbewerbs nur schwer trainieren. Der

Inklusionsaspekt war uns besonders wichtig, einschließlich der

Kinder. Wir trainieren unsere Wettkampf-Jugendmannschaften mit diesem

Konzept und konnten sowohl auf dem Spielfeld als auch außerhalb große

Leistungszuwächse verzeichnen."



INFORMATIONEN ZU PAVIGYM



PAVIGYM entwickelt innovative Designs für Bodenbeläge und

interaktive Lösungen für die weltweite Fitnessindustrie.



PAVIGYM besteht seit den 1960er-Jahren und produzierte damals

hochstrapazierfähige Besohlungen für Sportschuhe. 1996 war PAVIGYM

zum weltweit ersten Hersteller von Premium-Bodenbelägen aufgestiegen

und kombinierte traditionelle Herstellungsmethoden mit modernster

Technologie.



PAVIGYM entwickelte seine Bodenbelagstechnologie kontinuierlich

weiter. 2008 führte PAVIGYM als erster Hersteller überhaupt

Bodenmarkierungen im Fitnessbereich ein. Aus der internen

Weiterentwicklung der Softwareleistung ging 2012 eine weitere

Branchenneuheit hervor: PAVIGYM interaktive Bodenbelagslösungen. Die

Ausdehnung der Entwicklungsarbeit über reine Bodenanwendungen hinaus

schloss 2014 den Kreis und führte zu PRAMA: eine Kombination aus

LED-bestückten Stationen, druckempfindlichen Bodenbelägen und Wänden

und Kontrolle verschiedener Beleuchtungsoptionen per Tastendruck --

in einer maßgeschneiderten Kundenlösung.



PAVIGYM beschäftigt an seinem Hauptsitz im spanischen Alicante 90

Mitarbeiter, betreibt rund um den Globus sechs Zweigstellen und

arbeitet mit 65 Fachhändlern aus 93 Ländern. Das mehr als 100

Mitglieder starke Team verfolgt eine gemeinsame Mission:

Bereitstellung der besten Kombination aus hochstrapazierfähigen

Bodenbelägen, interaktiver Technologie, inspirierenden Designs und

vorkonfigurierter Programmierung, damit jeder denkbare Endanwender

(Körperbau, Alter und Leistungsniveau) ein einnehmendes Erlebnis hat,

das sich wie Kinderspiel anfühlt.



