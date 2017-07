Die Aktie des deutschen Finanzdienstleisters Wirecard hat sich am Dienstag auf ein Rekordhoch katapultiert. Grund dürfte vor allem die Übernahmeofferte des britischen Konkurrenten Worldplay sein.

Die Übernahmeofferte für den größten britischen Bezahldienst-Anbieter Worldpay schürt Fusionsspekulationen um den deutschen Rivalen Wirecard. Dessen Aktien kletterten am Dienstag um 6,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 61,11 Euro und waren Spitzenreiter im Technologieindex TecDax. Die Worldpay-Papiere schossen an der Börse in London ...

